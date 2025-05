Бургаската опера гостува на сцената на Музикалния театър с „Моя прекрасна лейди“ във вторник

След успеха в Бургас, Русе и Варна, световноизвестният мюзикъл ще бъде представен в залата на Националния музикален театър на 20 май от 19 часа

След големия успех на гастрола в Русе и Варна – през м. февруари и м. март т. год., сценичното великолепие, пищност, бликаща емоция, театрална свежест и оригиналност на световноизвестния мюзикъл „Моя прекрасна лейди“ ще се пренесат и на сцената н а Националния музикален театър “Стефан Македонски“ – на 20 май от 19 часа.

Цялостната красота и въздейственост на постановката на проф. Александър Текелиев ще се разгърне в пълната си сила и блясък, за да представи преддверието към един по-добър свят, малко по-съвършен и хармоничен – такъв, какъвто всеки пази в своите най-чисти помисли.

Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб по пиесата „Пигмалион“ на Джордж Бърнард Шоу е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия. 60 години след световната премиера на един от най-популярните мюзикъли – с Рекс Харисън и Одри Хепбърн в главните роли – във филмовата версия, предстои поредно вълнуващо представление на една от най-новите постановки на Бургаската опера.

Още с първите акорди и пищната сценична картина, потапяща в неповторимата атмосфера на Лондон – на площада пред Ковънт Гардън, откъдето – през поредица от недоразумения и съдбовни перипетии, започва любовта между цветарката Илайза Дулитъл и професора по фонетика Хенри Хигинс. Зрителите ще проследят вълнуващата трансформация – на нагласи, очаквания, поведение, на разчупване на закостенели рамки и рушене на социални митове. И най-вече – ще бъдат съпричастни на една красива съвременна приказка за романтичния ореол на любовта, която е неподвластна на снобски предразсъдъци. Завладяващият сюжет се пренася в дома на Професора, където Илайза метаморфозира от цветарка с ужасен диалект и маниери, в изискана дама, която е приета безусловно от висшето общество на бала в Бъкингамския дворец – след облог на Професор Хигинс с Полковник Пикъринг и шестмесечно обучение на момичето. Романтичната история завършва, разбира се, с щастлив и поучителен край, както подобава на всяка приказка.

Всяка брънка на постановката, вградена в тъканта на сюжетната линия мисъл, всяка нота, дума фраза, дъх, усмивка и въздишка, всеки диригентски жест на безспорния майстор зад пулта – Иван Кожухаров, всяка постановъчна, сценографска, хореографска и костюмографска концепция, претворена в пиршеството на сцената – всичко е с ореола на бродуейски блясък и едновременно – театрална дълбочина и емоционална въздейственост. Мюзикълът, освен философската линия и забавните моменти, е преди всичко приказка за любовта – отричаната, осмиваната, щателно скриваната, но по‐силната от всеки предразсъдък, вездесъща.

На 20 май в залата на Националния музикален театър „Стефан Македонски‘ ще бъде сътворена – сцена след сцена, като холивудска продукция от „доброто старо време“ – постановка от най‐висока класа – под всеобхващащия режисьорски поглед на проф. д‐р Александър Текелиев, доказал многократно, че е един съвременен мислител и новатор. И един интересен факт – на 30 август 2024 г., на официалното закриване на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ – с представление на „Моя прекрасна лейди“, престижната награда „Емил Чакъров“ бе връчена на Еделина Кънева, директор на Музикалния театър, която бе очарована от постановката.

Великолепни – и с цялостно възприятие, и с всеки детайл на мястото си, са: сценографията на Иван Токаджиев, умело съчетана с мултимедия, костюмите – над 200 на брой – на Яна Дворецка, хореографията – на доц. д‐р Анна Пампулова. Диригент на хоровия състав, който има важна роля в сценичното действие, е Александър Чепанов, Ани Токаджиева е автор на 3D mapping-а, помощник-режисьор е Лина Пеева, корепетитор – Мира Искърова.

Прекрасни са всички изпълнители: солисти, оркестър, хор и балет и затова си заслужава да се види, почувства, съпреживее и запази в най-скъпите рафтове на спомена този чудесен мюзикъл – като обещание, че светът би могъл да бъде понякога и в тоналността на щастието. Не пропускайте великолепния спектакъл на „Моя прекрасна лейди“, с който ще се смеете, възхитите, затрогнете, замислите и може би тайничко ще пролеете някоя сълза…

Именитият майстор зад пулта Иван Кожухаров, диригент-постановчик, разкрива – с типичния си перфекционизъм и усет към съществените компоненти на един качествен спектакъл, че музикантите от оркестъра свирят с голямо удоволствие, постигайки истинско холивудско звучене, което е напълно в духа на мюзикъла „Моя прекрасна лейди“.

Превъзходни се очаква да бъдат на 20 май всички солисти, както и артистите от хоровия състав, музикантите от чудесно звучащия оркестър – напълно в бродуейски стил, прекрасните балетисти, представили вихрени характерни танци, както и изискани шармантни валсове.

Харизматичното сопрано Илина Михайлова /гост/, солист на Държавна опера – Варна и Националния музикален театър, влиза отново в ролята на уличната цветопродавачка Илайза Дулитъл, превърнала се в изискана лейди, под вещия професионален поглед на професора по фонетика Хенри Хигингс. Тя разпръсква естествено очарование, подплатено с бликащ талант и вихрена емоция, но и ще накара публиката да съпреживее нейната история и да я заобича. Тенорът Марчо Апостолов /гост/, солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“, ще бъде отново изцяло в своето присъщо амплоа на аристократ с маниери, стил и класа – като Професор Хигинс. Образът на Пикъринг сякаш е „шит по мярка“ за баса Петър Тихолов – той постига много добро сценично присъствие и придава на ролята характерния английски строг финес. Басът Диман Панчев ще се представи в комичната роля на бащата на Илайза – Алфред Дулитъл. Тойе като помитащо кълбо от енергия, предизвикващ бурен смях и симпатия, а като бонус към ролята са и чудесно представените танци – заедно със сценичните партньори и артистите от балета. След успешния си дебют в ролята на Фреди Хил – на 9 октомври в залата на Операта, и представленията пред многобройна възторжена публика в Русе, Варна и Бургас –през м. февруари и м. март т. год., тенорът Яни Николов отново ще бъде в образа на романтично влюбения младеж Фреди. Мецосопраното Ирина Доброволская ще изградии убедително характерния образ на Мисис Пиърс, сурова на вид, но криеща нежно чувствително и състрадателно сърце.Сопраното Стефка Христозова ще бъде отново в ролята на аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като „добра фея“ за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл. Шмилена Султанова, сопран, ще се представи достолепната като Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж. В образите на двамата симпатични пияници, приятели на Дулитъл: Хари и Джейми – влизат Георги Бозвелиев и Мирослав Димитров, Емил Пейчев ще бъде в ролята на Кръчмаря, Милен Георгиев – Северняк, Божидар Кметов – Южняк, Милен Динолов – Западняк, Дарина Запрянова – Мисис Хопкинс, Калина Попова – Кралица на Трансилвания, Посланик – Александър Перпериев.

Най-новата постановка на Държавна опера – Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals

MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC. www.concordtheatricals.co.ukБилети за мюзикъла „Моя прекрасна лейди“: на касата на Музикалния театър: тел: 0878 463462, в мрежата на Grabo.bg – https://grabo.bg/sofia/moia-prekrasna-leidi-0fknv5k?fbclid=IwY2xjawKUEfJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBEM2twUVVxd1I1RHo1MlJlAR6_yAOhXIh5cNOSzaXgkatakjdhXrcbbnL8WtmydY1CpbUZC3TeM46LFy6m9w_aem_qP7rLz6-cOpxfpCMBx9MPQ и Eventim.BG – https://www.eventim.bg/bg/bileti/moya-prekrasna-leydi-sofiya-drzhaven-muzikalen-i-baleten-centr-667571/event.html?fbclid=IwY2xjawKUEcJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBEM2twUVVxd1I1RHo1MlJlAR5D43FfNHy73F3xlt9nDOpR08Bq3myYdrS8ix0Eq8tpW7LFFh3_BneRnnUuTg_aem_xWoVJUzyybFyl8ecq2cANg

