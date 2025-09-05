Бургас ще посрещне новата учебна година с обновени училища и детски градини

Броени дни преди официалния старт на новата учебна година в Бургас вървят усилени ремонтни дейности в няколко училища и детски градини.

Целта е децата да посрещнат 15 септември в по-добри и модерни условия за обучение и развитие.

През тази година местата за първокласниците в общината са 2800, а общият брой на учениците, които ще прекрачат училищния праг, е над 25 000. Расте и броят на най-малките деца, поради което са открити четири нови яслени групи в ДГ „Славейче“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Слънце“ и ДГ „Звездица Зорница“.

Приключи модернизацията на ДГ „Вълшебство“. По време на нея бе изградена централна климатична инсталация и сградна система за автоматизация, контрол и управление. Модернизирано бе осветлението с енергийно ефективни тела, фотоволтаична инсталация за собствено потребление, термопомпени бойлери за намаляване на разходите. Подменена бе хидроизолацията на покрива, дограмата и бе изграден панорамен асансьор.

Напредва строителството на новия корпус на ДГ „Ален мак“ в кв. „Сарафово“, което трябва да приключи до края на годината. Той ще осигури 2 градински групи, всяка с по 25 деца или допълнителни 50 места за деца на възраст 3-7 години от квартала. С това ще се осигури възможност на всички деца да получават предучилищното си образование в образователни институции в по-голяма близост до местоживеенето им и успешното въвеждане на задължително предучилищно образование на децата навършили 4–годишна възраст.

Ремонт тече още на сградата в двора на училище „Христо Ботев“ в кв. „Победа“, която ще приеме над 60 деца от квартала, получаващи възможност за подготовка преди постъпване в първи клас. За целта сградата ще бъде изцяло обновена и съобразена със стандартите за предучилищна среда. Постройката ще бъде модерно оборудвана и обзаведена, за да е напълно готова да посрещне децата на 15 септември.

Модерният учебен корпус в двора на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“ съвсем скоро ще отвори врати и ще осигури преминаване на едносменен режим на обучение на близо 2000 ученици там. Сградата е с партерен и 3 надземни етажа. Разполага с 32 класни стаи и 4 компютърни кабинета, както и кътове за социални контакти между учениците и спортни дейности. Класните стаи са с модерно обзавеждане и оборудване, като в тях учениците ще имат индивидуални работни места, за да се осигури възможност за модулно групиране в различни работни кътове за провеждане на учебните занимания.

Иновативен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност се реализира в сградата на ОУ „Иван Вазов“ в кв. „Банево“. Целта на проект RE-SKIN е разработването на многофункционален пакет, който превръща съществуващата енергоемка сграда в модерна, ефективна и устойчива. Ремонтът, който ще продължи още няколко месеца, включва фотоволтаично-термичен покрив с биоизолация, мултифункционална сглобяема фасада със самоносещи панели и еко изолация, интелигентни вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане, хидравлична модулна термопомпа въздух-вода, контролер за захранване с множество входове/изходи за оптимизация на енергийния поток, батериен пакет за съхранение на енергия и смарт зарядно за електромобили.

С бързи темпове напредва и наскоро стартиралият строеж на модерния филиал на ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ в кв. „Крайморие“. Необходимостта от изграждане на училище там е породен от факта, че в квартала няма изградено и функциониращо учебно заведение. Новото училище ще разполага с 8 класни стаи, специализирани кабинети за изобразителни дейности, информационни технологии, СТЕМ център за природни науки, музика и техника, медицински и логопедичен кабинет, физкултурен салон и плувен басейн, и различни зони в дворното пространство.

Нов учебен корпус на ОУ „Васил Априлов“ „расте“ в непосредствена близост до основната сграда на училището. Той представлява двуетажна сграда с вътрешно стълбище, тераси и помещения за две възрастови групи. Изграждането му ще осигури 4 класни стаи със 104 учебни места, лекционна зала за 116 места, мултифункционална зона с 4 къта за осъществяване на чуждоезиково обучение, зона за култура и изкуство, зона за релакс, места за извънкласни дейности и занимания по интереси. Това ще спомогне за преминаване на едносменен режим на обучение на учениците. Предвиден е и асансьор за лица с намалена подвижност.

В навечерието на първия учебен ден Община Бургас започна проверка на инфраструктурата около училищата и детските градини. Проверява се състоянието на пътната маркировка и вертикалната сигнализация, като при необходимост се подновяват пешеходните пътеки и пътните знаци, ремонтират се парапетите пред входовете на учебните заведения, подкастря се растителността, която може да попречи на видимостта на шофьорите. Разрешената скорост за преминаване покрай сградите на училищата и детските градини е 30 км/ч.

