Бургас ще отбележи Световния ден на мира с концерт на Представителния духов оркестър на ВМС

Празничното събитие ще се проведе на 17 септември до Градския часовник и ще бъде посветено на разбирателството, диалога и ценността на човешкия живот

Бургас ще отбележи Световния ден на мира – 21 септември, със специален концерт на Представителния духов оркестър на Военноморските сили на Република България.

Празничното събитие ще се състои на 17 септември от 16:00 часа до Градския часовник в Бургас.

Инициативата се организира от Инициативен комитет „Памет“ за опазване на националната военна история, Община Бургас и Военноморските сили на Република България.

Военният духов оркестър с празнична програма

Пред бургазлии и гостите на града ще се представи Представителният духов оркестър на Военноморските сили с диригент Даниел Лазаров.

Концертът е посветен на една от най-значимите общочовешки каузи – мира и необходимостта конфликтите да бъдат разрешавани чрез диалог и разбирателство.

Световният ден на мира се отбелязва ежегодно на 21 септември и е повод да се насочи внимание към ценността на човешкия живот, мирното съжителство и усилията за преодоляване на конфликтите.

Организаторите канят жителите и гостите на Бургас да присъстват на концерта и заедно да отбележат Световния ден на мира.