Бургас ще отбележи Международния ден за хора с увреждания със символично изграждане на Пътека към достъпността

Бургас ще отбележи тази година Международния ден за хора с увреждания – 3 декември, със символично изграждане на „Пътека към достъпността и толерантността“ от потребители на социалните звена в града.

Инициативата, която се организира от Община Бургас, е насочена към всички граждани и потребители на социалните услуги и ще се проведе утре от 11.00 часа на площад „Атанас Сиреков“.

Потребители на социалните услуги ще започнат „изграждането“ на символична „Пътека към достъпност и толерантност“ с предварително изрисувани от тях 31 броя стъпала с размери 1,10 м. на 0,65 см. Маршрутът на символичната пътека ще бъде от площад „Атанас Сиреков“ – по ул. „Александровска“ – Компаса – площад „Св. св. Кирил и Методий“, където всички заедно ще пуснат шарени балони в небето.

Инициативата „Пътека към достъпност и толерантност“ носи посланието, че всеки човек има своето място и стойност, с нужното уважение и достойнство. Стъпалата, изрисувани от потребителите, символизират техните мечти, желания, усилия и смелостта им да вървят напред, въпреки трудностите.

Преминаването по тази пътека показва че обществото може да бъде по-топло, по-съпричастно, по-отворено, по-толерантно и по-човечно. Това е жест на подкрепа, уважение и надежда – крачка към свят, в който всеки е приет и видим, за да помним, че истинската сила не се измерва с физическите способности, а с духа, който носим в себе си.

Facebook

Twitter



Shares