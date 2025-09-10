Бургас ще е домакин на Четвъртия фестивал на способностите

Четвъртият Фестивал на способностите ще се проведе в град Бургас на 13 септември.

Той се организира от Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения – (БАЛИЗ) с подкрепата на Община Бургас

В Морската градина пред Пантеона в съботния ден ще бъдат разположени 26 ателиета, в които потребители на социални услуги от града, Общината и от цяла България ще демонстрират своите умения, таланти и сръчност в сферата на занаятите, художествените изкуства, изработването на сувенири, значки, ръкоделия, енкаустика и други. Всеки ще има възможност да изработи нещо с ръцете си, което да отнесе за спомен у дома.

“Фестивалът е израз на нашата убеденост, че различните способности са начин да открием уникалното в човека срещу нас. А когато творим заедно, всеки е уникален и различията са ценност“.

Фестивалът ще бъде открит в 10:00 часа в Морската градина пред Пантеона и ще завърши в 17:00 часа с концертна програма, в която ще вземат участие представители на социални услуги от Община Бургас, както и младежи от школите при Младежки културен център – Бургас и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985“, Бургас. Водещ на събитието ще бъде актрисата Елена Петрова. Входът е свободен.

