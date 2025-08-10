Бургас ще бъде домакин на международна работна среща за иновации и устойчиво развитие на синята икономика

Община Бургас ще бъде домакин на международната работна среща „Черноморски иновационен хъб: Наука, иновации, морски индустрии и цифрова свързаност“, която ще се проведе на 12 Август в ЕЦ „Флора“ и е част от проекта „В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморския басейн – Сини порти”/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin- Blue Gates BSB 00189, финансиран от програма Интерег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT. Проектът е насочен към интелигентната трансформация на Черноморския басейн чрез обособяването на транснационален клъстер за синя икономика и дигитален хъб за виртуален трансфер на изследвания и технологии, използващ иновации, изкуствен интелект за мониторинг и защита на морските екосистеми.

Събитието ще събере учени, експерти, институции и бизнеси от България, Румъния, Турция и Украйна за дискусии, демонстрации и обмен на добри практики в ключови морски сектори.

Програмата е структурирана в две части:

Първата част е посветена на устойчивото развитие на риболова и аквакултурите, мониторинга на синята икономика, както и на научните изследвания в тези области;

Втората част включва теми като морски транспорт, корабостроене, синя енергия ,морски туризъм и развитие на умения за бъдещата работна сила в морските индустрии.

Събитието ще се проведе в хибриден формат (присъствено и онлайн) и ще бъде излъчвано на живо на следния линк

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRhZjFiNzktNGYwYy00OWE0LWE3NjYtZmVlNDRhYTI0MWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d367ee0-97de-44d2-b369-05cfc7536283%22%2c%22Oid%22%3a%22d775a8ec-b15f-4662-8541-d177347099b6%22%7d

, за да осигури широк достъп за заинтересовани страни от България и чужбина.

Участието в събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация до 10 август включително на следния линк:https://form.jotform.com/252101507269350

