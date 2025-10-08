Бургас става сцена на музикална революция: „Оперна Галактика“

На 13 ноември Държавна опера – Бургас ще бъде домакин на събитие, което обещава да преобърне очакванията и да отвори нови хоризонти пред музикалното изкуство.

„Оперна Галактика“ не е просто концерт – това е аудиовизуален спектакъл, който за първи път обединява опера, класическа музика и иновативен 3D мапинг в едно космическо преживяване.



В първата част на „Оперна Галактика“ ще прозвучат едни от най-емблематичните арии от световното оперно наследство – от Верди и Пучини до Моцарт и Хендел – в изпълнение на сопрана Мария Славова, чийто глас е като галактика сам по себе си – необятен, вълнуващ и проникващ дълбоко в душата. Аранжиментите са създадени от Маестро Георги Черкин – пианист и композитор с международно признание, известен със своята способност да превръща класиката в съвременно изкуство.

На сцената ще бъдат и изключителните таланти от „Тайният Оркестър“, които със своя емоционален заряд ще вдъхнат нов живот на познатите арии, превръщайки ги в музикални галактики.



Втората част на концерта ще представи авторския проект на Георги Черкин – „Галактическа Фантазия“, където музиката ще се слее с визуалната магия, дело на Електрик Ми – признати като световни лидери в 3Д мапинга. Сцената ще се превърне в живо платно от галактики, съзвездия и светлинни образи, синхронизирани с музиката. Чрез 3D мапинг операта ще оживее, превръщайки всяка нота в светлинен взрив, всяко движение – в част от космическия разказ.

Организаторите са подготвили и още една изненада. Картини от последната колекция на международно признатия бургаски артист Георги Андонов ще бъдат интегрирани в 3D мапинг проекцията, превръщайки се в част от визуалния спектакъл. Така те ще оживеят на сцената като своеобразна виртуална изложба, в синхрон с музиката и светлината.

Публиката ще има възможност да се наслади и на живата изложба на негови произведения, която ще бъде разположена във фоайето на операта специално за вечерта на концерта.



Организатор на събитието е Фондация „Млад Талант“, която неуморно работи за подкрепа и развитие на млади артисти и иновативни културни проекти. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и подкрепата на Община Бургас, която за пореден път доказва, че културата е неотменна част от идентичността на града.



Концертът има и своята благотворителна мисия – част от приходите ще бъдат дарени на Сдружение „Viva80 Bulgarienhilfe“, които повече от 30 години подкрепят и се грижат за деца в неравностойно положение и деца с тежки заболявания. Така „Оперна Галактика“ се превръща не само в празник на изкуството, но и в акт на съпричастност.

Събитието е в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.



Билети може да закупите в мрежата на Ивентим и на касата на Държавна Опера Бургас.

Специални цени за ученици, студенти, пенсионери и група от 4 човека /семейства и приятели /

