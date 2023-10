Бургас става сцена на брейка с присъствието на топ треньори от Украйна, Германия и Франция

Брейк денс формации ще имат шанса да преминат през двудневен международен уъркшоп, който ще постави на изпитание тяхната издръжливост и ще предизвика до краен предел уменията им.

Събитието се организира от Младежкия международен център с подкрепата на бургаския клуб „Black style squad“ и Младежки културен център.

До момента участие са потвърдили групи от Германия, Куба и България (от Бургас, Ямбол, Варна и София).

Треньорите, които ще работят с младите таланти, са танцьори, хореографи и съдии на международни състезания, основатели на световноизвестни групи като „The Saxonz“ и „Power Move Conspiracy Crew“.

Ето как ще протече събитието:

07.10. /събота/

10:00 – 13:00 Power move с Bboy Funt и Bboy Rossi

15:00 – 18:00ч. Уъркшоп с Bgirl Lupi

08.10. /неделя/

10:00 – 13:00 Уъркшоп с Bboy Kilian

15:00 – 18:00 Уъркшоп с Jilou

Двудневният брейкинг уъркшоп ще се проведе в Младежкия културен център и е отворен за брейкари от цялата страна на възраст 15-29 години.

Желаещите да се включат, могат да го направят, като последват този линк: https://www.facebook.com/events/615718944058630/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D



Повече информация за треньорите:

Руслан Зейтулайев (Bboy Funt), Украйна

Софтуерен инженер, през 2000-та година (когато е на 17), започва да се занимава с брейкденсинг. През 2007 г. създава Power Move Conspiracy Crew, която се превръща в една от най-известните powermove групи. Създател е и на летния лагер Power Move Conspiracy Camp, като притежава повече от 10 години опит. От 2016-та година членува в групата на многократните световни шампиони Ground Zero Crew. Участва в брейк батъли, жури е на състезания, преподава, организира събития и уъркшопи.

Рамона Херман (Bgirl Lupi), Германия

Треньор на отбора на Саксония, спортен акробат и треньор на състезатели по акробатика. Притежава лиценз за треньор и лиценз за федерален съдия. От 2010 г. състезателите й са част от Националния отбор и са допуснати до участие на европейски и световни първенства. Най-големият им успех е бронзът от Европейското първенство през 2011-та година във Варна.

Феликс Росберг (Bboy Rossi), Германия

Акробатиката е страст за Bboy Rossi и затова още от началото на кариерата си той се фокусира върху акробатичните елементи в брейкденсинга. Роси става известен с бързите си powermoves движения и създаването на собствени вариации при изпълнението им. Най-големите му танцови успехи включват спечелването на Battle of the Year Germany 1vs1 през 2011 г. и the Battle of the Year Germany с групата „The Saxonz“ през 2014, 2015 and 2019-та година. Често е канен като съдия на международни състезания.

Bboy Killian (Франция)

Започва да се занимава с брейкинг през 2002/2003-та година. Победител в състезанията: Battle of the Year Germany’ 2014, 2015, 2019

TAF German Championship’ 2014

Europe Battle Pro’ 2017

Breaking Bielawa’ 2019

Double D-Town Battle 2012, 2013, 2014 Double D-Town Battle 7 to Smoke 2012

Renc´Arts Brest’ 2014

Преподава брейкденсинг от 2012-та година.

Jilou (Германия)

Състезател, спонсориран от Найк

Носител на титлите:

2x World championships ‘21 ‘19

2x Red Bull BC One ‘23 ‘21

2x German champ ‘23 ’21

Facebook

Twitter



Shares