На 15 август Моста ще бъде осветен в розово – цветът на солидарност към жените, борещи се с рака на гърдата

Бургас се включва в Националната кампания за профилактика на рака на гърдата – с три локации за безплатни прегледи и посланието „Предай нататък“.

Силата на грижата, подкрепата и навременната профилактика ще обединят Бургас на 14 и 15 август, когато градът ни ще бъде домакин на Националната кампания за профилактика на рака на гърдата на Сдружението на Жените мотористи МПауърд България и Българското дружество за борба с рака на гърдата. За първи път кампанията прави своята спирка в морския град, и то не на една, не на две, а на цели три локации, като Община Бургас също се присъединява със символичен, но силен жест – осветяване на моста в розово, цвета на солидарността с жените, борещи се с рак на гърдата.

Прегледите ще се проведат на три места:

● ДКЦ 1 Бургас – бул. „Стефан Стамболов“ 73 – с участието на д-р Мариела Василева, водещ лекар в кампанията и председател на Българското дружество за борба с рака на гърдата.

● УМБАЛ „Дева Мария“ – кв. Ветрен, ул. „Александър Стамболийски“ 32 – с участието на д-р Тинка Арнаудова, която се включва като втори доброволец в инициативата.

● ДКЦ „Ел-Масри“ – с участие на д-р Адам Хаджимехмед, третият доброволец в кампанията.

Благодарение на д-р Мариела Василева и подкрепата на Клиника Щерев, в Бургас вече бяха извършени безплатни прегледи на 27 юни и 25 юли. Сега кампанията продължава с още по-голям обхват и три партниращи медицински центъра – ангажирани в грижата за здравето на бургаските жени.

Инициативата е част от ежегодната Национална кампания, организирана от Сдружение на жените мотористи МПауърд България, която се провежда за шести пореден път. В партньорство с Българското дружество за борба с рака на гърдата, до момента са проведени 849 безплатни профилактични прегледи в различни градове на страната – включително София, Пловдив, Варна, Панагюрище, Троян, Враца, Перник, Калофер и други.

„Предай нататък“ е посланието, което носи с тази кампания. Ако и за теб тази стъпка е била важна и ти е донесла спокойствие – „Предай нататък“!

Говори с поне една своя близка – майка, сестра, приятелка – и я призови и тя да се прегледа. Малката крачка към превенцията може да бъде решаваща за нейното здраве.

Нека всички здрави жени знаят, че няма нищо страшно – прегледът отнема минути, а да знаеш, че си добре, дава лекота и увереност!

Здравната каса дава възможност на всяка една здравноосигурена жена на възраст от 30 до 50 години да си направи безплатно ехография с направление от личния лекар, а за жените на възраст от 45 до 75 години да си правят безплатна мамография. Прегледите по каса до 69 години се случват на всеки 2 години, а над 70 години- веднъж на 3 години.

Организаторите продължават да търсят медицински специалисти, които желаят да се включат в кампанията като доброволци.

Повече информация и формуляр за участие: www.bbca.bg/join

