Бургас се включва активно в Европейската седмица на мобилността 2025

Община Бургас традиционно взима участие в Европейската седмица на мобилността 2025, която ще се проведе от 14 до 22 септември под мотото „Комбинирай и се движи“.

И тази година градът ни затвърждава ангажимента си към устойчивата градска мобилност с поредица от форуми, интерактивни инициативи и кампании, насочени към насърчаване на по-чист, умен и достъпен транспорт и споделени пространства за всички.

През седмицата жителите и гостите на града ще могат да се включат в атрактивни събития и активности, които популяризират екологичния транспорт, намаляването на зависимостта от автомобилите и подобряване на качеството на живот в града.

Акценти от програмата на Европейската седмица на мобилността 2025 в Бургас:

Бургас Рън (14 септември) – Централни улици в града ще бъдат затворени за моторни превозни средства и превърнати в бегачески маршрути. Едно незабравимо спортно събитие, което ще превърне Бургас в сцена на безкраен празник на движението и здравословния начин на живот за осма поредна година! Предизвикайте себе си като се включите в преходи от 5 и 10 км.

Място: Културен център „Морско казино“

Час: 9:00 ч.

Дата: 14.09.2025 г.

‍Разходка с кауза (Walk & Talk Tours 18 септември) – Организиран пешеходен тур в града с акцент върху устойчивото градско развитие. Поканени са за участие потребители на социалните услуги в града, пред които ще представим Бургас облечен в история и фолклор.

Място: пл. „Толерантност“, до Часовника

Час: 10:30 ч.

Дата: 18.09.2025 г.

Фестивал на електромобилността – Открито изложение на електрически превозни средства. Фестивалът ще събере нови модели електрически коли от марките Mercedes, Renault, Volvo, Lynk & Co и Geely, които посетителите ще могат да шофират. Ще има обособени зони за отдих, храни и напитки, забавления и специален детски кът с аниматори.

Място: Морска гара Бургас

Час: 11:00 ч.

Дата: 20.08.2025 г.

Bike UP Ритъм и колела – Готови ли сте за епичното закриване на Европейската седмица на мобилността в Бургас за 2025?

Присъединете се към нас на 22 септември, 09:30 ч., сборен пункт на Пантеона, за да се насладим на нестандартна среща с артистична музика и хубаво каране!

DJ-JiJo (Живко Маринов) ще пуска любими музикални парчета, а ние ще въртим педалите и ще се потапяме в ритъма на града!

Какво да очакваш?

Улиците „Димитър Димов“ и „24 -ти Черноморски пехотен полк“ ще бъдат отворени само за нас! Заредена с ритъм атмосфера, която ще ни даде настроение и емоция! Възможност да покараш, да се отпуснеш и да се опознаеш с приветливата бургаска вело общност!

Всеки е поканен! Всички са добре дошли – независимо дали искаш да се включиш с колело, ролери или друг алтернативен метод за придвижване!

Не пропускай! Сподели с приятели и семейство, карай с нас и нека заедно завладеем улиците на Бургас !

Място: „Пантеона“

Час: 09:30 ч.

Дата: 22.09.2025 г.

Димитър Николов, кмет на Община Бургас коментира: „Европейската седмица на мобилността е не просто кампания – тя е движение към по-здравословен и устойчив град. Бургас с гордост е сред лидерите в България по отношение на зеления транспорт и приканваме всички граждани да се включат в създаването на по-чиста и свързана градска среда.“

Европейската седмица на мобилността е инициатива на Европейската комисия, в която всяка година участват хиляди градове от цяла Европа. Бургас е дългогодишен участник, признат за усилията си в насърчаването на устойчива и по-добра градска мобилност.

Организатори и партньори:

Община Бургас, Областен информационен център – Бургас, Сдружение „Рън Сайкъл“, TRANSPRESS, Байк Бургас, ELDRIVE, Бургаска велосипедна общност и Регионален център за развитие на социалната икономика в ЮИР.

Включете се:

Програма на всички събития в Европа можете да разглeдате тук:

https://mobilityweek.eu/home/

Европейската седмица на мобилността 2025 в Бургас се провежда с активната подкрепа на Община Бургас и включва инициативи, реализирани в рамките на проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP), ризпълняван с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС.

Събитията обединяват устойчивата мобилност с подготовката на града за „Европейска столица на културата 2032“.

