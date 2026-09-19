Бургас събира експерти, учители и ученици на конференция за зелено образование

Третата научно-практическа конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“ ще се проведе на 16 и 17 ноември, а срокът за регистрация е до 30 септември

Бургас ще бъде домакин на Третата научно-практическа конференция „Зелено образование за устойчиво бъдеще“, която ще се проведе на 16 и 17 ноември 2026 г. в Международния конгресен център.

Форумът е насочен към педагогически специалисти, експерти от институции и организации в сферата на образованието, както и към ученици с интерес към климатичното образование, климатичните промени, възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие.

Организатори са Националната общност България на „Коалиция образование за климата“ – Европейска комисия, Синдикатът на българските учители – Общински координационен съвет – Бургас, Община Бургас и ЧОУ „Селестен Френе“ – Бургас. Форумът се провежда с подкрепата на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и български посланици на Scientix.

В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики и ученически идеи за опазване на околната среда, развитие на зелени умения и изграждане на по-устойчиво бъдеще.

Предвидени са и конкурси за добри практики в образованието за климата, ученически проекти и фотография.

Ученици ще предлагат зелени решения за Бургас

Специален акцент в програмата е конкурсът „Бургас 2027 – образование за устойчивото бъдеще на туризма“.

Ученици от VIII до XII клас могат да разработят свои идеи за създаването на иновативна климатична зона в туристически обект или обществено пространство.

Проектите могат да включват решения за насърчаване на биоразнообразието, използване на възобновяема енергия, събиране и използване на дъждовна вода, създаване на зелени градини и обособяване на образователни пространства.

Най-иновативните и практически приложими предложения могат да получат възможност за последващо разработване и реализация в партньорство с представители на местния бизнес, Община Бургас и други организации.

Фотоконкурс за живите реки и езера

Учениците от V до XII клас могат да участват и във фотографския конкурс „Климатичните промени през погледа на фотообектива – живите реки и езера“.

Одобрените фотографии ще бъдат представени в онлайн изложба, а отличените произведения ще бъдат показани и по време на конференцията в Бургас.

За участниците са предвидени първа, втора и трета награда във всяка категория, както и специални отличия. Сред тях е награда на Община Бургас за конкурса „Бургас 2027 – образование за устойчивото бъдеще на туризма“.

Срокът за регистрация за участие в конференцията и конкурсите е 30 септември 2026 г.