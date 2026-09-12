„Бургас Рън“ събира бегачи на 13 септември: Временни промени в движението и градския транспорт

Деветото издание на бегаческия фестивал предлага дистанции от 5, 10 и 21 км, а провеждането му ще доведе до временни ограничения по ключови улици и промени в маршрутите на част от автобусните линии

Бургас отново ще се превърне в сцена на голямо спортно събитие. На 13 септември ще се проведе деветото издание на бегаческия фестивал „Бургас Рън“, който ще събере любители на бягането по улиците на града.

Участниците могат да избират между три дистанции – 5 км, 10 км и 21 км. Стартът и финалът ще бъдат на площада пред Културен дом НХК.

Маршрутът преминава през централната градска част и Морската градина, включително по ул. „Александровска“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Константин Величков“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“, ул. „Поморийска“, бул. „Демокрация“ и бул. „Алеко Богориди“. По-дългите дистанции ще продължат в посока Бургаските солници.

Ограничения на движението

Между 08:00 и 11:00 часа на 13 септември по улиците и булевардите, включени в маршрута, се очакват забавяния на автомобилното движение до около 30 минути при преминаването на състезателите.

По-сериозно ограничение ще има по ул. „Поморийска“, в участъка между ул. „24-ти пехотен черноморски полк“ и паркинга до капаните. Той ще бъде напълно затворен за движение от 14:30 часа на 12 септември до 11:00 часа на 13 септември.

Организаторите призовават шофьорите предварително да преместят автомобилите си от платената зона в този участък и от паркинга при капаните.

Карта и подробна информация за трасетата на „Бургас Рън“

Промени в градския транспорт

Във връзка със състезанието от 07:00 до 11:00 часа ще бъде въведена временна организация на движението, която ще засегне редица линии на градския и междуселищния транспорт.

Линиите Б1 и Б2 ще се движат без промяна. Временни маршрути ще бъдат въведени за Б11, Б12, 11, 12, 3, 6, 8, 15 и 32, както и за автобусите по направленията Бургас – Българово, Бургас – Горица и Бургас – Поморие.

При засегнатите линии част от обичайните спирки няма да бъдат обслужвани, като са определени допълнителни спирки по временните маршрути. Сред районите, в които пътниците трябва да предвидят промени, са булевардите „Демокрация“, „Сан Стефано“ и „Стефан Стамболов“, както и улиците „Христо Ботев“, „Цар Петър“ и районът около Морската градина.

Пътуващите с градски транспорт е добре да предвидят повече време и да проверят движението на автобусите непосредствено преди пътуване.

Следене на градския транспорт в Бургас в реално време