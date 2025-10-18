Бургас презентира Международния литературен фестивал на Черноморския регион на престижния Панаир на книгата във Франкфурт

Бургас презентира на престижния Франкфуртски панаир на книгата едно от най-мащабните си събития през последните години – Международния литературен фестивал на страните от Черноморския регион.

Със съдържанието и посланията на форума, в контекста на кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата, запознаха аудиторията зам.- кметът Диана Саватева, изп. директор на фондация „Бургас 2032“ Руска Бояджиева, както и Светлозар Желев, артистичен директор на черноморския фест.

„Не можем да си представим успешна кандидатура без въздействаща поезия и белетристика, без качествено книгоиздаване. Затова много се надяваме на активното участие на писателските общности в България, а също така и на подкрепа на автори от Черноморския регион и от други европейски страни, които са посетили града ни и са представяли своето творчество“, заяви Диана Саватева. Убедени, че сега е моментът нашият град, нашият регион, който всъщност е югоизточната граница на ЕС, да заяви своето място не като покрайнина на съюза, а като портал на възможностите, допълни тя.

Впечатления за Бургас като литературен град и за фестивала, който вече има две издания, пред аудиторията споделиха Олена Одинока, зам. директор на Украйнския институт за книгата, и Александру Попеску от Румънското министерство на културата и Мехмет Демирташ от турското издателство „Калем“, най-голямата литературна агенция в Турция.

Представителите на Бургас се включиха в церемонията по откриването на българския щанд на панаира, разговаряха с представители на издателства, автори.

Франкфуртският панаир на книгата е водещ световен форум за книгоиздаване, който ежегодно събира над 2000 изложители и повече от 36 000 професионалисти от цял свят.

Facebook

Twitter



Shares