Бургас посреща едно от най-ярките нови имена в съвременната поезия – Деница Младенова с дебютната ѝ книга „Първи живот“

На 11 септември от 19:00 часа в изложбената зала на Център за съвременно изкуство и библиотекаще бъде представена първата лирическа книга на Деница Младенова – едно от най-талантливите млади пера на Бургас.

За „Първи живот“ редакторът Добрина Топаловасподеля: „Автентичност – това е най-безспорният белег за пълноценно проявление на таланта изобщо, а когато става дума за дебют – това със сигурност означава, че си струва да запомним това име и да очакваме. Но „Първи живот“ на Деница Младенова не е просто обещаващо начало, надежда за поезията ни. Това Е поезията в ярък уникален регистър. Има такива проблясъци в културата, които изненадват и респектират, провокират и очароват ценителите. Тази книга е такъв проблясък – казано извън всякаква умилителна снизходителност спрямо младостта на авторката, извън сантименталната патетика и хиперболизациите. „Първи живот“ не се нуждае от това. Тя е умна и артистична, мъдра книга, която борави с космическите параметри на битието и търси мястото на човека и човечеството сред съществата в книгата на живота – такава, каквато е написана при Сътворението, за да ревизира онази, която пишем днес.“

Събитието е с вход свободен и кани всички почитатели на литературата и изкуството да се срещнат лично с авторката и да станат част от представянето на една книга, която обещава да се превърне в културно събитие за Бургас.

Преставяме Ви и една от творбите в книгата, която ще може да закупите на място:

***

ПРЕДИ

Kолко хора преди мен

са вдишали тази глътка въздух,

която аз поемам в този момент,

са срещнали това дърво

с кривите сенки

и са затворили въздишките си

в дървени сандъци?

Превръщате ли въздуха в прах все още?

Дишате ли?

Прозявате ли се?

Или вече сте прах

и аз вдишвам и вашите останки…?

Докато прашинките се съединят в паметници,

нека аз бъда вашите бели дробове.

Д. Младенова

