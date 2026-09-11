Бургас посреща деветото издание на фестивала за документално историческо кино DOCK 2026

Над 20 документални филма, специални селекции и срещи с автори очакват зрителите от 17 до 22 септември

Историята не е само поредица от дати и събития – тя е човешки избор, съдба, любов, война, изгнание и мечта. Именно тази гледна точка поставя в центъра си Международният фестивал за документално историческо кино DOCK, който от 17 до 22 септември 2026 г. ще се проведе в Бургас за девети път.

Фестивалът ще бъде домакин на Културния дом на нефтохимика на площад „Тройката“ №1, където публиката ще може да се срещне с документални истории от различни епохи и части на света – от голямата политика и войните до изкуството, личната памет и съдбата на отделния човек.

Специално събитие за 80 години от края на Третото българско царство

Като част от фестивалната тема „80 години от края на Третото българско царство“, на 16 септември от 18:00 часа в книжарница „Хеликон“ ще бъде представена книгата „Царска България (1879–1946)“ на проф. Петър Стоянович и доц. Ивайло Шалафов.

Изданието на „Книгомания“ е първата по рода си енциклопедична монография, посветена на структурата, историята и биографиите на българския владетелски двор през последните 145 години.

Луксозното издание съдържа над 650 снимки и документи, а присъстващите ще могат да получат автограф от проф. Стоянович. Входът е свободен.

Откриването е със „Силви Вартан. От любов“

Фестивалът ще бъде открит на 17 септември от 19:30 часа със специалната прожекция на документалния филм „Силви Вартан. От любов“.

Филмът на режисьора Ема Константинова и сценариста и продуцент Георги Тошев ще бъде представен лично от известния журналист.

Историята проследява пътя на Силви Вартан – от малкото българско село Искрец до световните сцени. Филмът разказва за славата и успеха, но и за раздялата с родината, любовта, загубите и връзката с България, която остава жива през десетилетията.

Лентата е снимана в продължение на 16 години и включва срещи с личности като „Бийтълс“, разкази за връзката с Джони Холидей, годините на емиграция и завръщането към корените.

История, политика и човешки съдби

Конкурсната програма на DOCK 2026 включва разнообразни заглавия, които разглеждат ключови личности и събития от световната история.

Сред филмите са „Ромен Гари: По-добре не би могло да се каже“, посветен на един от най-интересните писатели и дипломати на XX век, както и „Саркози – Кадафи: Скандалът на всички скандали“, който разглежда отношенията между власт, политика и влияние.

Зрителите ще могат да видят още „Кока-Колата на Сталин“, „Жестокият път“, „Тайната на звездната ескадрила“, „Караваджо“, „Зеленски“, „Най-големият страх на Хитлер“, „Процесът срещу Айхман“ и „Г-н Никой срещу Путин“.

Последният филм е отличен със Специалната награда на журито в програмата World Cinema Documentary на фестивала Sundance 2025.

Нов конкурс за късометражно историческо документално кино

За първи път DOCK представя отделна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино.

В нея са включени заглавията:

„Марсиански спомени“;

„Статуите също умират?“;

„Палестинска леща“;

„Каменна памет“;

„Брутализъм“;

„Облавата в Ангулем (свидетелства и интервюта)“;

„Забравеният форт на Флорида“;

„Аз не забравям“;

„TGX“.

Селекцията показва, че понякога един кратък разказ за човек, място или забравено събитие може да разкрие цели епохи.

Специален фокус върху българската история

В рамките на темата за 80 години от края на Третото българско царство ще бъдат представени филмите:

„Фердинанд Български“ на Светослав Овчаров;

„Момчето, което беше цар“ на Андрей Паунов;

„Царят гражданин“ на Любослав Атанасов;

„Завръщането на царя“ на Лъчезар Аврамов;

„Един завет“.

Селекцията предлага поглед към един от най-преломните периоди в българската история и към наследството, което този период оставя върху обществото.

Международно жури и награда на публиката

През 2026 г. зрителите за първи път ще могат да изберат своя фаворит чрез Наградата на публиката.

Филмите ще бъдат оценявани от международно жури с председател режисьора и сценарист Боя Харизанова.

Членове на журито са историкът Даниел Каин, операторът Калоян Божилов, журналистът Константин Вълков и телевизионният и филмов експерт Олга Лозанова.

На 22 септември от 11:00 часа в Регионалната библиотека ще се проведе срещата „Увод в (кино)документалистиката“ с участието на проф. Петър Стоянович, Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов.

Фестивалът ще бъде закрит на 22 септември от 21:00 часа с официална церемония по връчване на Голямата награда на DOCK 2026 и Наградата на публиката.

Всички прожекции са с вход свободен.

Създаден през 2018 г., DOCK вече девет години събира в Бургас киното и историята, като показва, че зад всяка дата стои човешка съдба, а зад всяко историческо събитие – реален човешки живот.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас и Национален филмов център.