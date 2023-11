Бургас посреща актьори от „ДИАДА“ и режисьора Яна Титова на предпремиерна прожекция

На 5.11, неделя, от 16:00 ч. в Синема Сити в Мол Галерия ще се състои първата предпремиерна прожекция на втория филм на Яна Титова – „ДИАДА“.

Специални гости на прожекцията в Бургас ще бъдат актрисите в главните роли Маргарита Стойкова и Петра Църноречка, както и самата Яна Титова, която освен режисьор е и сценарист. Те ще се срещнат лично с публиката след филма и ще раздават автографи.

Вторият пълнометражен филм на Яна Титова – „Диада“ – вече отбеляза сериозни успехи – взе четири награди „Златна роза“ и беше част от официалната конкурсна програма на един от водещите кинофестивали в света с категория „А“, а именно – този във Варшава. Предстои да бъде показан и в Талин, Естония, чийто кинофорум също в сред 15-те най-реномирани, както и в Котбус, Германия.

„Диада“ се фокусира върху историята на Дида, 16-годишно момиче от малък град, и с това засяга множество деликатни теми, близки до света и емоциите на тийнейджърите. Заради „умението си да създава динамични и многопластови сцени и да поддържа темпото на филма“, Яна Титова спечели наградата „Златна роза“ за режисура преди месец.

За нелеката задача да изиграе главната героиня, чиято мечта – да замине при майка си в Америка – е поставена на карта, Яна избира Маргарита Стойкова. 19-годишната Маги успешно се превъплъщава в Дида и по автентичен начин се гмурва в низа от ситуации, които преобръщат живота на момичето само за броени часове. Напрежението в личен план и в училище се трупа, а Дида не намира нужната помощ дори от най-добрата си приятелка Ива. За „незабравимата си дебютна роля в „Диада“, изпълнена с енергия и страст“, Маргарита Стойкова бе удостоена с наградата на град Варна на фестивала „Златна роза“.

Освен тези отличия филмът „Диада“ спечели още наградата на критиката, а като изключителен случай в историята на фестивала се явява и голямата награда на „Златна роза“ за пълнометражен филм, споделена с „Уроците на Блага“.

В основния актьорски състав на „Диада“ влизат и редица любими актьори като Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Дочева и други. За ролята на най-добрата приятелка на Дида – Ива, е избрана Петра Църноречка, ученичка в Националното музикално училище в София.

Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански.

Филмът е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Разпространява NO BLINK FILM.

Гледайте трейлъра тук: https://www.youtube.com/watch?v=Qvhg3Nkvr9c

Следете официалната страница на филма: www.diada-movie.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093068076544

Instagram:https://www.instagram.com/dyad.movie/?fbclid=IwAR2DIOC0j_U9Y1dpT30SOPKfCtsciWCNDghNIsh5qOyXOigqHocHHAaXuC0

TikTok: https://www.tiktok.com/@dyad.movie?_t=8ca1OlFLpUZ&_r=1

Facebook

Twitter



Shares