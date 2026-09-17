Бургас отбелязва Световния ден за информираност за Алцхаймер с флашмоб и специални инициативи

На 21 септември Моста ще бъде осветен в лилаво в знак на съпричастност към хората с болестта и техните близки

Бургас ще отбележи Световния ден за информираност за болестта на Алцхаймер на 21 септември с поредица от инициативи, организирани от Домашния социален патронаж. В програмата са включени флашмоб, „Кафене на забравената поръчка“ и символично осветяване на Моста в лилаво.

Събитията започват в 10:00 часа пред Пантеона с флашмоб под мотото „Нека се движим за паметта!“. Под ръководството на рехабилитатора Деница Пантова участниците ще се включат в раздвижване с музика и ще отправят послания за значението на активния начин на живот.

Инициативата е отворена за хора от всички възрасти и не изисква предварителна подготовка.

„Кафене на забравената поръчка“ във Флората

От 15:00 часа в Експо център „Флора“ ще се проведе „Кафене на забравената поръчка“ – подкаст на живо, съчетаващ кафе, музика, разговори и движение.

Гости ще бъдат ендокринологът д-р Диляна Стоянова, диетологът и нутриционист д-р Мариана Недялкова и рехабилитаторът и ерготерапевт Деница Пантова. Разговорът ще бъде посветен на храненето, движението и социалното общуване и тяхното значение за здравословното остаряване.

Акцент ще бъде поставен и върху човека зад диагнозата деменция – неговите потребности, достойнство, отношения с близките и мястото му в обществото. Входът за събитието е свободен.

Вечерта един от символите на Бургас – Моста, ще бъде осветен в лилаво като знак на информираност и съпричастност към хората с болестта на Алцхаймер и техните семейства.

Междувременно Домашният социален патронаж разширява и практическата си подкрепа. От 15 септември в ж.к. „Меден рудник“, на ул. „Апостол войвода“ №3, ет. 1, работи нова социална приемна, в която потребители и лични асистенти по Механизма „Лична помощ“ могат да получават консултации и административно съдействие.