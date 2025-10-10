Бургас отбелязва Световния ден на психичното здраве със събитийна симулация и гостуваща фотоизложба

Община Бургас и Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ откриха гостуващата фотоизложба „Град и вътрешен свят“, която може да бъде разгледана от 10 до 15 октомври в Културен дом на Нефтохимика.

Поводът е Световния ден на психичното здраве – 10 октомври. който тази година преминава под мотото: „Достъп до услуги – психично здраве при катастрофи и извънредни ситуации“.

Изложбата е резултат от творчески процес на хора с психични затруднения, които с подкрепата на Софийска фотографска школа са заснели градски пейзажи през своя личен и емоционален поглед. Снимките разкриват не само архитектурата на София, но и вътрешния свят на хората зад обектива — търсещи смисъл, връзка и изразяване.

Тази изложба не е просто художествен проект. Тя е покана към обществото да види отвъд диагнозите – да види човека, неговия поглед и неговата перспектива.

Изложбата е с вход свободен.

По повод Световния ден на психичното здраве, вчера в Експоцентър „Флора Бургас“ се проведе и преживелищното събитие „От възли към връзки“, организирано от Община Бургас и Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“.

Участниците преминаха през симулация, показваща трудностите пред хората, които търсят подкрепа, и значението на съпричастността и човечността. Последвалата дискусия с експерти и представители на институции постави акцент върху нуждата от по-достъпен и човешки подход в системата на психично-здравните грижи.

Сред гостите бяха представители на Общински съвет – Бургас, специалисти и психолози. Медиатор на разговора бе проф. Йонка Балтаджиева, а в дискусията участваха заместник-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов и Даниел Борисов – директор на дирекция „Социални дейности“.

Facebook

Twitter



Shares