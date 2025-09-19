Бургас отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта

На 22 септември 1908 година България прави важна крачка за своето утвърждаване на международната сцена, като отхвърля васалитета си към Османската империя и се обявява за независима държава.

Фердинанд приема титлата цар, а страната ни поема по нов път на своето развитие.

Историческата дата ще бъде отбелязана в Бургас с поредица от събития.

От 10:30 часа на пл. „Атанас Сиреков“ ще бъде извършен молебен за благополучието на свободна и независима България, след което ще се проведе ритуал по издигане на знамената на Република Булгария, Европейския съюз и на Община Бургас.

В 11:00 часа пред паметника на 24-ти пехотен черноморски полк ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите за отечеството, след което паметта им ще бъде почетена с поднасяне на венци и цветя пред монумента.

По традиция на 22 септември Бургас е огласян от народни ритми. В 11:30 часа на пл. „Атанас Сиреков“ ще се състои фолклорен концерт с участието на:

ДФА „Радост“ към ЦПЛР – Бургас;

Фолклорен ансамбъл „Никола Гинов“ при ММКЦ- Бургас с хор и солисти, хореограф – Надя Иванова, ръководител на оркестъра – Иван Георгиев, диригент на хора – Пенка Петрова, главен художествен ръководител – Димитър Гинов.

