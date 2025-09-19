петък, септември 19, 2025
Последни:
Региона

Бургас отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта

Редактор

На 22 септември 1908 година България прави важна крачка за своето утвърждаване на международната сцена, като отхвърля васалитета си към Османската империя и се обявява за независима държава.

Фердинанд приема титлата цар, а страната ни поема по нов път на своето развитие.
Историческата дата ще бъде отбелязана в Бургас с поредица от събития.
От 10:30 часа на пл. „Атанас Сиреков“  ще бъде извършен молебен за благополучието на свободна и независима България, след което ще се проведе ритуал по издигане  на знамената на Република Булгария, Европейския съюз и на Община Бургас.
В 11:00 часа пред паметника на 24-ти пехотен черноморски полк ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите за отечеството, след което паметта им ще бъде почетена с поднасяне на венци и цветя пред монумента.
По традиция на 22 септември Бургас е огласян от народни ритми. В 11:30 часа на пл. „Атанас Сиреков“ ще се състои фолклорен концерт с участието на: 
ДФА „Радост“ към ЦПЛР – Бургас;
Фолклорен ансамбъл „Никола Гинов“ при ММКЦ- Бургас с хор и солисти, хореограф – Надя Иванова, ръководител на оркестъра – Иван Георгиев, диригент на хора – Пенка Петрова, главен художествен ръководител – Димитър Гинов.

Интересно от мрежата

Вижте още

Дефиле, благотворителен кулинарен базар и музикална програма в програмата на „Ереван в Бургас“

Редактор

Банско с блестящо участие на фестивала в Дорково

Редактор

Община Варна продължава срещите с потенциални партньори за съвместни дейности за защита на животните

Редактор

Pin It on Pinterest