Бургас има представител на Световното първенство по спортна стрелба в Египет

От 06 до 16 ноември в Кайро, Египет, се провежда Световно първенство по спортна стрелба.



В най-големия спортен форум по стрелба на планета ще вземат участие над 700 състезатели от цял свят. Във форма̀та на българския национален отбор жени пистолет Бургас е представен от Адиел Илиева, която е състезател на основания по-рано тази година „Спортен стрелкови клуб“ Бургас. Нашата състезателка е сребърен и бронзов европейски медалист отборно жени пистолет. Адиел Илиева също така е многократен финалист и медалист на международни турнири в България и чужбина.

