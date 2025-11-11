вторник, ноември 11, 2025
Бургас има представител на Световното първенство по спортна стрелба в Египет

От 06 до 16 ноември в Кайро, Египет, се провежда Световно първенство по спортна стрелба.


В най-големия спортен форум по стрелба на планета ще вземат участие над 700 състезатели от цял свят. Във форма̀та на българския национален отбор жени пистолет Бургас е представен от Адиел Илиева, която е състезател на основания по-рано тази година „Спортен стрелкови клуб“ Бургас. Нашата състезателка е сребърен и бронзов европейски медалист отборно жени пистолет. Адиел Илиева също така е многократен финалист и медалист на международни турнири в България и чужбина.

