Бургас е домакин на събитието „Управление на риска в бизнеса – Бъдете нащрек!“

На 25 септември 2025 г., от 17:00 до 21:00 ч., в хотел „България“, гр. Бургас, ще се проведе специализирано корпоративно събитие „Управление на риска в бизнеса – Бъдете нащрек!“, посветено на модерните подходи за управление на риска и проактивните стратегии за справяне с предизвикателствата в съвременния бизнес.

Организатор на събитието е ГрЕКо България ЕООД, в партньорство с ГрЕКо Холдинг, със съдействието на Община Бургас и Българско-турска търговско-индустриална камара

Участниците ще имат възможност да се запознаят с практическите инструменти за минимизиране на рисковете, да чуят експертни анализи и примери от реални ситуации, както и да обсъдят решения, които подпомагат устойчивостта и ефективността на компаниите. Лекторите на събитието са както български, така и международни експерти, което гарантира различни гледни точки и практики от реалния бизнес на международно ниво.

Програма

17:00 – Кафе за „Добре дошли“

17:00 – 17:45 | I. Концепция за управление на риска

Лектори:

• Г-н Хюго Саитц (ГрЕКо Холдинг, Виена, Австрия – Риск Инженеринг)

• Д-р Жечо Каличин (БРИМА България)

17:45 – 18:00 | II. Проактивно действие срещу риск (по мярка)

Лектори:

• Екипът на ГрЕКо България

18:00 – 18:30 | III. Активи, Отговорности, Хора – Риск и решения

Лектори:

• Екипът на ГрЕКо България

Събитието е насочено към топ и среден мениджмънт на компании от гр. Бургас, Бургаска област и съседните области – Сливен и Ямбол, както и към представители на застрахователния бизнес.

Защо да се включите?

• Ще получите експертни насоки от водещи специалисти в управлението на риска.

• Ще научите за най-новите проактивни стратегии и инструменти за защита на бизнеса.

• Ще обмените опит и добри практики с представители на мениджмънта и застрахователния сектор.

• Ще откриете решения за устойчивост и ефективност, приложими във вашата компания.

Участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация на имейл: v.markov@greco.services или на телефон: +359 884 981 174.

