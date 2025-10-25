Бургас е домакин на Националната конференция по глобално образование

Днес в Конгресния център стартира 12-та Национална конференция по глобално образование.

Под надслов „Образование за здраве: За всяко дете, всяко училище, всяка общност“, събитието събира експерти, учители, здравни медиатори, представители на институции и организации, за да обсъдят ролята на здравното образование в подобряването на общественото здраве.

Заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов поздрави всички участници и гости на националната конференция и им пожела ползотворна работа.

Конференцията се организира от Българската платформа за международно развитие (БПМР) в партньорство с „Лекари на света – България“ и Община Бургас.

В рамките на два дни участниците ще обсъждат ключови теми като:

– връзката между здравното образование и обществените здравни индикатори;

– дигиталното здраве и новите технологии;

– здравното образование в училищна среда и споделянето на добри практики.

Програмата включва пленарни сесии, панелни дискусии, практически ателиета и представяния на иновативни методи за работа с ученици.

Сред темите са: „Силата на знанието за здраве – истории на промяната чрез образование“, „Използване на AI в класната стая“ и представяне на Наръчник за учители за критично мислене и толерантност в дигитална среда.

