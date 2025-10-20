понеделник, октомври 20, 2025
Burgas Digital 2025: Изчисли бъдещето

С огромен успех завърши третото издание на Burgas Digital 2025 – форумът, който обедини над 20 специални гости – представители на индустрията, местната власт, университети, бизнес и неправителствени организации.

Конференцията за изкуствен интелект, иновации и цифрова трансформация се проведе на 17 октомври 2025 под мотото „Изчисли бъдещето“.

Събитието бе открито със специални приветствия от Михаил Ненов – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас, Петко Георгиев – председател на УС на DIGIHUB, Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет, Михаил Илиев – управител на Sofia Tech Park и Руслан Стефанов – управител, АРК Консултинг ЕООД. Те подчертаха сътрудничеството между индустрията, местната власт, академичните среди и бизнеса като ключово в развитието на успешната дигитална екосистема.

Ключовата лекция в рамките на събитието бе „Национални стратегии за иновации и трансфер на технологии“. В нея Мартин Дановски, заместник-министър на Министерство на иновациите и растежа, сподели подробности около националните приоритети в областта и визията на страната по постигането им. Той заяви, че технологичната автономия е необходимост и ще бъде постигната чрез следване на важните приоритети, а именно предвиждане и оформяне на тенденциите в сектора, постоянен поглед върху критичните области и възможност за инвестиции, както и възможността за реализиране на публични и частни партньорства.

Панел I – Национални стратегии за иновации и трансфер на технологии – визия до 2040 г., публично-частни партньорства и ролята на академичните среди. Обясни се ролята на различните среди в сектора и възможностите за сътрудничество между тях.

С участници: Станимир Апостолов, заместник-кмет финанси, бюджет, икономика и морско дело, Община Бургас, Руслан Стефанов, управител, АРК Консултинг ЕООД, Наталия Георгиева, изпълнителен директор, AIBEST, проф. Симеон Стоянов, мениджър Бизнес развитие, консорциум “Петаскейл суперкомпютър Discoverer”.

Панел II – Изкуствен интелект и дигитални индустрии – от лабораторията до пазара – презентации на успешни бизнес примери, трансфер на ноу-хау и възможности за използване на суперкомпютърна инфраструктура.

С участници: Андон Симеонов – Генерален Директор, Softserve, Христо Ковачев – Мениджър продажби Публични организации, DIGIHUB, Стоян Николов – Ръководител на лабораторен комплекс на DIGIHUB, Михаил Илиев – Управител на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност Sofia Tech Park, Герасим Славов – Експерт маркетинг и комуникации, Innovation AMP

Панел III – Екосистеми и приложения на новите технологии – бяха обсъдени теми като изграждане на екосистема за ускорен растеж в технологичните и креативните индустрии, нови хоризонти за растеж при стартъпи и инвестиционни фондове, цифрови решения в градското планиране и здравеопазването и други.

С участници: Людмил Даскалов – Директор, Legrand България, Ангел Ангелов – Управляващ партньор, Innovation Capital, Тугбек Олек – Ръководител на Консултативния съвет, Асоциация на разработчиците на игри в Турция, Сергей Пунчев, Президент на БЪЛГАРСКА ГЕЙМ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АСОЦИАЦИЯ, Даниела Алексиева –  Мениджър, „Иновационни Системи – Бургас“ ЕООД, Иван Драганов – Мениджър, Инкубатор и акселераторски програми, Институт GATE, Калоян Боровинов – Мениджър “ICT проекти”, VIVACOM

Панел IV – Турнето на предприемача – Спирка Бургас – участниците споделиха вдъхновяващи примери от предприемаческата практика и регионални бизнес перспективи.

С участници: Елица Моллов – Директор “Иновации и инкубация” в София Тех Парк, Алекс Желязков – Маркетинг експерт, Джуниър Ачийвмънт, Герасим Славов – Маркетинг и комуникации, Innovation Amp)

Модератор на панели I, II и III беше Георги Ненов – създател на един от най-успешните подкасти в България – „Свръхчовекът“.

Акцент на събитието беше демонстрационната зона AI Expo, където бяха представени реални технологии и решения, насочени към бъдещето.

