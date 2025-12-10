BURGAS BUSINESS PRIZES 2025 отново ще отличи визионери, лидери и успешни компании

Отворена е възможността за кандидатстване онлайн до 19 декември

BURGAS BUSINESS PRIZES 2025 подновява своята традиция да отличава успешните представители на бизнеса от Бургаския регион. Събитието, което се утвърди като престижна платформа за корпоративно признание и регионална видимост, цели да постави акцент върху устойчивото развитие, високите бизнес постижения и стратегическото управление. Инициативата продължава да отстоява идеята за публично признаване на компании, които реализират значими резултати, прилагат отговорни бизнес модели и допринасят за икономическата среда на областта.

Организаторите обявяват финален етап за включване на участници в BURGAS BUSINESS PRIZES 2025. Компании все още могат да кандидатстват за участие в секторите: „Строителство“, в подкатегории:

Строителна фирма

Бутикова жилищна сграда

Бутикова жилищна сграда в проект

Жилищна сграда

Жилищен проект

Затворен градски комплекс

Затворен ваканционен комплекс в проект

Инженеринг за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Сектор „Услуги“, в подкатегории:

Недвижими имоти – /само бургаски фирми/

Заведение/ресторанти – отворили 2024/2025 година

Сектор „Транспорт“, в подкатегория:

Транспортна фирма

като изпратят заявка чрез официалната Facebook страница на събитието до 19 декември 2025 г. Всички категории и номинации ще бъдат обявени публично през януари, когато започва цялостната рекламна кампания на събитието.

За поредна година участниците ще бъдат оценявани от висококвалифицирано национално жури, включващо личности с експертен професионален профил и доказана компетентност в различни бизнес направления. На церемонията ще присъстват официални гости от високо управленско ниво, представители на местната власт в Бургаския регион, както и фигури от корпоративните среди в национален мащаб, което допълнително подчертава значимостта на формата и неговата представителност.

Официалната церемония по връчване на наградите BURGAS BUSINESS PRIZES 2025 ще се проведе на 5 февруари 2026 г. в хотел „България“ – Бургас, в изискана обстановка и в рамките на церемониален формат, включващ представяне на отличените компании и връчване на статуетки. Събитието предоставя възможност за висококачествено бизнес общуване, публична видимост и достъп до ключови представители на институции и корпоративни среди.

Facebook

Twitter



Shares