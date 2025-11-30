Бургас аплодира своите звезди: Втора Гала на лауреатите в изкуствата на 1 декември

Остават само няколко дни до второто издание на Гала вечерта на лауреатите в изкуствата.

На 1 декември 2025 г. сцената на Културен дом НХК отново ще се превърне в място, където талантът, вдъхновението и бургаският дух се срещат под светлината на прожекторите.

Входът за публиката остава свободен, но атмосферата ще бъде официална и празнична – истинско тържество на изкуството.

Тази година събитието се осъществява в партньорство с Театрален колеж „Любен Гройс“ и Фондация „Бургас 2032“, а сред специалните гости ще блести световноизвестният актьор Димитър Маринов, който ще излезе на сцената редом до младите таланти на града.

Програмата обещава впечатляваща музикално-артистична палитра:

— Градският духов оркестър

—Симфоничният оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

— Солистите Владимир Меранлиев (цигулка), Георги Тодоров (тромпет), Антония Кондева (фагот)

— Ученици от НУМСИ и възпитаници на СУ „Добри Чинтулов“

— Хор „Милка Стоева“

— Група „Прегърнат облак“

— Брейк клуб Black Style Squad

— Танцовата звезда Ванеса Калчева

— Тазгодишният победител в конкурса „Бургас и морето“ – Георги Дюлгеров

По време на церемонията ще бъдат връчени грамоти и пластики на още няколко знакови личности, отличени през годината и от Министерството на културата:

— Христина Арсенова, директор на Държавния куклен театър – за всеотдаен принос към сценичното изкуство

— Обичаната от цяла България Тони Димитрова

— Милена Добрева, която прослави страната чрез бургаския хор „Фортисимо“

Сред лауреатите за 2025 г. са още:

— Поетесата Деница Младенова, носител на Националния конкурс „Добромир Тонев“ с дебютната си книга „Първи живот“, и нейният ментор Добрина Топалова

— Фотографът Светлин Йосифов, удостоен с Националната награда „Анастас Карастоянов“

— Хореографът Вероника Братанова, отличена с престижния орден „Златен век“.

В антракта гостите ще се насладят на музикалните умения на китарения ансамбъл на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Симона Маринова.

Гала вечерта се очертава като емоционален поклон пред ярките творци, чиито постижения през 2025 г. не само прославят Бургас, но и карат неговите жители да се чувстват истински горди.

Събитието е част от инициативите, подкрепящи кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 – още една важна стъпка към по-видима, модерна и вдъхновяваща културна сцена в града.

/Дрескод- официално облекло /

