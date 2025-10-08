Бунтарката на бургаската сцена Никол Мерджанова се присъединява към трио No Gravity

Бургаското трио No Gravity започва есента с новина – 17-годишната Никол е новият член на групата

Никол Мерджанова е новата звезда в короната на група No Gravity. Тя става част от триото след напускането на Десислава Радева, която пое своя солов път в музикалния свят.

Никол е дванадесетокласничка в музикалното училище НУМСИ ,,Проф. Панчо Владигеров“, специалност пиано. Посещава музикален педагок от 9-годишна. Лауреат е на национални и международни конкурси с поп и джаз пеене. Освен музиката, огромна нейна страст е танцът.

През лятото на тази година, поп-рок бандата No Gravity бе подгряващата група на концерта на Любо Киров в Созопол – част от националното му турне „Любо Киров – 25 години на сцената“.

No Gravity се сформира през 2024 г. в Бургас. Триото вече има впечатляващи постижения – отличия от редица национални и международни музикални фестивали, както и над 1,5 милиона гледания в YouTube.

No Gravity са част от различни проекти, които ги събират на една сцена с популярни артисти и доказани имена в българската музика. През май тази година групата препълни зала „Тончо Русев“ в Бургас три пъти в рамките на един ден – прецедент за града.

В момента Никол, Ивелина и Аристея от No Gravity работят по първите си самостоятелни песни, както и по видеоклиповете към тях, които ще бъдат част от дебютния им албум.

