„БулевАРТ“ призовава: „Присъединете се към лятото, което няма да искате да свършва!“

Изпращаме юли с горещи ритми и незабравими емоции в Бургас, а август посрещаме с още повече музика, танци и забавления под открито небе.

В „БулевАрт – мрежа на сетивата“ всяка вечер е празник – с концерти, забавни и динамични програми, караоке и много настроение.

Присъединете се към лятото, което няма да искате да свършва! Ето какво предстои:

29 юли /вторник/

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., No Gravity

Новото име на бургаската сцена – No Gravity!

Сцената на HashtagPAVILION ще се разтресе от енергията на най-новата музикална формация No Gravity!

Три харизматични дами – Ивелина Георгиева, Десислава Радева и Виктория Георгиева, излизат заедно на сцената, за да ви поднесат експлозия от звук, стил и присъствие. Очаква ви завладяващо Live Band изживяване, което съчетава огнена енергия, R’n’B и Rock звучене, и много настроение!

Не пропускайте това събитие – No Gravity е тук, за да промени гравитацията на музикалните ви усещания.

За информация: +359 876 475 990.

30 юли /сряда/

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 21:00 ч., „Приятели“, но по български – Стендъп шоу с Георги Кючуков в Бургас!

Как би изглеждал сериалът „Приятели“, ако действието се развиваше в България през 90-те? Дейвид Крейн и Марта Кауфман нямат представа – но Георги Кючуков знае! И идва в Бургас, за да ви го разкаже със смях.

Станете част от първото по рода си стендъп комеди шоу, в което героите Моника, Рейчъл, Фийби, Рос, Джоуи и Чандлър оживяват в един познат, абсурдно-смешен и много български свят. Дори да знаете всяка реплика наизуст, ще откриете нови причини да се превивате от смях – защото този прочит е 100% локален и напълно неочакван!

Георги Кючуков е майстор на хумора, който улавя най-типичното от българската действителност и го превръща в блестящи шеги, които искате да слушате още и още.

За информация: +359 876 475 990.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., Goody

Не се заблуждавайте – сряда вечер в Бургас няма нищо общо с нещо лежерно!

Веднага след стендъп шоуто на Георги Кючуков сцената и настроението преминават в нов режим – музикалната вълна поема Goody!

Когато този майстор застане зад пулта, нещата бързо излизат извън контрол – в най-добрия възможен смисъл. Всеки бийт, всяка секунда на дансинга си струва. Темпото е високо, енергията – заразителна, а ритъмът не позволява почивка. Очаква ви вечер, в която смехът прелива в танц, а доброто настроение няма да напусне сцената до малките часове.

За информация: +359 876 475 990.

31 юли /четвъртък/

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 20:30 ч., Любимите звезди от „Капките“ с концерт край морето!

Димитър и Христо – добре познатият и обичан дует от телевизионното шоу „Като две капки вода“ – пристигат в Бургас за една специална музикална вечер под открито небе. Заедно със своя бенд ще изпълнят едни от най-любимите песни на България, като към тях ще се присъединят още талантливи артисти, които обещават незабравимо преживяване.

На сцената ще видите актьора и комедиант Кристиян Янкулов, който ще допълни музикалната програма с много хумор и сценично присъствие. Ще се включи и цигуларката Анна-Мария ANIMA, чиято нежна и чувствена музика придава още по-емоционален заряд на вечерта. А за финален щрих – очаквайте специален гост, чиято поява ще бъде изненада за публиката.

За информация: +359 876 475 990.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 23:00 ч., POP IT с DJ Flamme

В последната вечер на юли, веднага след концерта на Димитър и Христо от „Капките“, сцената ще бъде превзета от горещата селекция на DJ Flamme – една от най-атрактивните диджейки в България. С неоново настроение, безсрамни хитове и енергия, която не признава пауза, POP IT се завръща, за да ви завърти – около карусела, около оста ви, или направо около пулта.

Очаква ви вечер, в която морският бриз се смесва с блясъка на нощта, а всяко музикално парче звучи така, сякаш го искаш отново още преди да е свършило. POP IT не е просто събитие – това е финалният акцент на юли в Бургас, който ще помните дълго.

За информация: +359 876 475 990.

1 август /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Готов ли си да хванеш микрофона и да превърнеш обикновената вечер в истинско шоу? Караоке вечерта в Ескобар те очаква – с много смях, хитови парчета и публиката, която аплодира всеки фалшив тон и всяко триумфално изпълнение!

За информация: +359 879 118 020.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., The Powerpuff Girls Night

На 1 август Powerpuff момичетата обединяват сили и акостират в Бургаския залив, готови да спасят града от летните жеги и натрупаната умора. Тяхното първо парти в Бургас ще е цветно, енергично и заредено с бунтарски дух, музика и момичешка суперсила!

Събитието е всичко друго, но не и обикновено – точно като тях. Заредете се с настроение. Вечерта обещава танци до късно, неонови светлини, ярки емоции и много глъчка край морето.

The Powerpuff Girls Night идва, за да ви напомни, че лятото не е време за почивка, а за парти приключения!

За информация: +359 876 475 990.

2 август /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Без значение дали си скрит талант или просто душата на компанията – сцената е твоя, а микрофонът те чака. Очаквай вечери, пълни с музика, неподправени емоции и любими песни, които звучат още по-добре, когато са изпети с настроение и приятели.

Ескобар – мястото, където няма грешни тонове, има само добри вибрации!

За информация: +359 879 118 020.

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., Beach, Please с Emil Prize

Август започва точно както трябва – с човекът, който превръща вечерите в сутрини – Emil Prize и партито с избухлив характер – Beach, Please! Ако допрете черупка от рапан до ухото, ще чуете изблиците на емоция, които десетките издания на Beach, Please! са оставили след себе си.

За информация: +359 876 475 990.



3 август /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday в EscoBAR

Горещите вечери край морето стават още по-пламенни със специалната Салса нощ в HashtagPAVILION! Преживейте най-вълнуващата неделна вечер в града под открито небе – с музика, която кара сърцето да бие по-бързо и краката да не спират да танцуват.

Независимо дали сте опитни танцьори или просто обичате да се движите с настроение – тази вечер е за вас. Ритмите на салса, бачата и меренге ще ви пренесат далеч от ежедневието и ще ви потопят в свят на страст, усмивки и латино магия.

За информация: +359 879 118 020

HashtagPAVILION, Крайбрежна алея (до моста), от 22:00 ч., Yassen Onchev

В първата неделя на август Yassen Onchev ще озвучи лятната идилия в Бургас с изискан микс от електронна и ню-диско музика. Топлите летни вечери ще се превърнат в незабравимо преживяване, а след няколко минути ще се окажете в центъра на дансинга, увлечени в ритъма и пулса на вечерта.

Заповядайте на HashtagPAVILION за една елегантна и зареждаща музикална нощ!

За информация: +359 876 475 990.

Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Изложба живопис на Илия Желев

Илия Желев е роден на 20 юли 1961 година в град Пловдив. През 1988 година завършва специалност „Живопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 1988 до 2004 година преподава рисуване в Средното специално художествено училище по приложни изкуства в град Трявна. От 2004 година работи като художник на свободна практика. Член е на Съюза на българските художници, секция „Живопис“.

Живее и твори в Пловдив. Има над 70 самостоятелни изложби, повечето от които в чужбина. Негови произведения са притежание на Националната художествена галерия и Софийската градска художествена галерия, както и на множество художествени галерии в страната и извън нея.

За информация: +359 56 841 549.

Сцена БулевАрт, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Live Guitar на сцена „БулевАРТ“

Илиян, Коцето и Дилян Дяков ви отвеждат на вълнуващо музикално приключение, вдъхновено от магията на китарата. Очакват ви вечери, изпълнени с богато жанрово разнообразие и впечатляващи звукови преживявания, които правят всяко изпълнение неповторимо. Музиката оживява на живо пред вас — с много страст, енергия и настроение, на сцената на „БулевАРТ“.

За информация: +359 896 642 624.

