„Булеварт“ предлага поредица събития за добро настроение

Включете се в „Булеварт – мрежа на сетивата“, за да прекарате приятни вечери с приятели, да отворите на някои куиз въпроси и да съберете сили за идващия юни.

27 май /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Куизовете в Ескобар не са просто начин за забавление, а и за учене, общуване и развиване на различни умения. Това ги прави изключително привлекателни и интересни за много хора. За информация и записване: +359 879 118 020.

28 май /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Сряда е „малкия” петък, тази вечер трябва да съберете сили и да се заредите с настроение, а най-подходящото място е Esco BAR, а най-подходящите хора са вашите приятели. Затова съберете своя отбор и се забавлявайте .

За информация и записване: +359 879 118 020.

29 май /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Хип-Хоп и R&B QUIZ

И този четвъртък е запазен за любителите на Хип-Хоп и R&B музиката. Ако сте от фен групата не трябва да пропускате това музикално събитие.

За информация и записване: +359 879 118 020.

30 май /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke Discotheque

Не е нужно да знаете текста на любимата си песен, може да изпеете само припева, основния принцип в Karaoke вечерите в Esco BAR е олимпийския, а именно участието.

За информация: +359 879 118 020.

Hashtag STUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here с DJ Stenly

Броени дни преди да се преместят на морето, Hashtag STUDIO ще взривят тяхната зимна резиденция с епично парти и танци като за последно. Време е за едно последно Hot in Here – черното парти на Хаштаг, което изгради традиции и култура на забавление за всички запалени фенове на хип хопа. На всяко от изминалите издания досега, имахте възможността да чуете прочита за любимата си музика на различни доказани имена от диджей сцената, а финалният акт ще остане в ръцете на DJ Stenly.

За информация: +359 876 475 990.

31 май /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Esco BAR Karaoke Discotheque

През месеца на баловете, празненствата, разделите и изпращанията, тази събота настъпи момента да се разделим и изпратим и месец май. Отдайте необходимото време и уважение – вдигнете тост, изпейте песен и изтанцувайте своя танц.

За информация и резервация: +359 879 118 020.

Hashtag STUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч, POP IT с DJ Atrix

Hashtag STUDIO ви канят на тяхното изпращане! След цял един сезон на танци, спомени и невероятни партита… идва моментът да натиснте последния POP IT бутон!На 31 май (събота) изпратете сезона подобаващо с DJ Atrix, който ще избухне с микс от най-емблематичните поп хитове – нови, стари, любимите ви и дори онези, които не сте чували още, но ще заобичате завинаги.

За информация: +359 876 475 990.

01 юни /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday Night’s 2025 ESCOBAR

Ако обичате танците и ако чувствате ритъма- нямате нужда от нищо повече, за да се включите в неделната салса. Трябват ви само удобни обувки, за хубавата музика и доброто ви настроение ще се погрижат на място в Esco BAR.

За информация: +359 879 118 020.

До 17.06. Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, от 17:00 ч. , Всичко в мен е спомен – живопис Гергана Минкова

Изкуството е по-силно от мен, то е необходимост и спасение от всичко, което отвсякъде се опитва да ни сгромоляса. Живописта е като кристален спомен от детството, тя е моят начин за пречистване, приемам я като откровение и мое средство за съхранение… Това признава Гергана Минкова, която е сред разпознаваемите имена от по-младото поколение художници. При нея процесът на създаването на картина е магия, която не може да се обясни. Може да усетите тази магия до 17 юни в Галерия „Пролет”.

За информация: +359 887 790 487.

До 02.06. в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, от 17:00 ч., PANHARMONIUM – Изложба на Васил Янев Grapulo

Изследване на сферата отвъд осезаемото, на дълбоката връзка между вътрешния ни емоционален пейзаж и физическия свят, който ни заобикаля. Използва елементи от пейзажа като визуална метафора. Лишени от ясни форми или разпознаваеми фигури, картините му са наситени с медитативни структури от цвят и текстура. Тези фини оркестрации са предназначени да предизвикат вътрешен диалог, като подтикнат зрителя да изгради активно собствена визия, собствен разказ в платното.

За информация: +359 56 841 549.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE BAND

През лятото вечерната разходка е задължителен завършек на вечерта, а по-доброто от една разходка е с разходка с хубава музика. Може да се насладите на красива музика, любими парчета и невероятните изпълнения на тримата музиканти – Илиян, Коцето и Дилян Дянков на сцена „БулевАрт- мрежа на сетивата”.

За информация: +359 896 642 624.

