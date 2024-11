„БулевАрт“ отново предлага пъстра палитра от емоции

Както есенните листа имат разноцветни лица, така и обектите на „Булеварт – мрежа на сетивата“ предлагат пъстра палитра от емоции.

Ето какво са подготвили партньорите от мрежата:

18 ноември /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:30 ч., QUIZ 51 Въпроса

Готови ли сте да тествате знанията си и да се забавлявате? С 51 въпроса, покриващи различни теми, ще имате достатъчно възможности да покажете, колко много знаете. За информация и записване: +359 876 475 990.

19 ноември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч. QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Отговаряйте на въпросите. Прочетете внимателно всеки въпрос и изберете най-добрия отговор. Не забравяйте, че основната цел е да се забавлявате и да научите нещо ново. За информация и записване: +359 879 118 020.

20 ноември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:30 ч. QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

От общи знания до любопитни факти, куизът в Ескобар обхваща широк спектър от теми. За информация и записване: +359 879 118 020.

21 ноември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч. QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Готови ли сте? Натиснете „Старт“ и нека удоволствието от играта започне! В края на куиза ще получите резултат, който ще ви покаже, колко добре сте се справили. Независимо от резултата, вие вече сте победители, защото сте разширили своите познания! За информация: +359 879 118 020.

22 ноември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч. EscoBAR Karaoke-Discoteque

Време е да изпълнявате любимите си песни! Помнете, всички сте тук, за да се забавлявате, а не за да се състезавате. Всеки момент в Ескобар е пълен с усмивки и забавна енергия, която се създава от спонтанността и ентусиазма на участниците! За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 23:00 ч., Влади Ампов – Графа

Графа се качва отново на сцената на HashtagSTUDIO. Очаква ви вечер, изпълнена с невероятна музика, страст и хитове, които са оставили траен отпечатък върху българската сцена. Не пропускайте да станете част от това преживяване! За информация: +359 876 475 990.

23 ноември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 21:00 ч., Съботно парти в Esco BAR

Събота е идеален ден да се съберете с приятели, с които не можете да се видите през седмицата. Възможността да се срещнете с хората, които обичате и да споделите незабравими моменти, е едно от най-големите удоволствия на съботната вечер. За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here DJ FED

Hot in Here е черното парти на HashtagSTUDIO, а DJ FED е от хората, които правят тези партита да оставят отзвук след себе си. Ако сте фенове на хип-хопа и искате да избухвате с хитовете от 90-те до днес, не чакайте втора покана. За информация: +359 876 475 990.

Papa Beer, ул. „Милин камък“ № 1, от 12:30 ч., Birthday Party – Папата на 8 години.

Papa Beer става на 8 години! Едно от най-популярните и цветни места за забавление и социализиране, което привлича местни и туристи със своята приятна атмосфера и разнообразие от напитки, ви кани да отпразнувате заедно 8 незабравими години!

Заповядайте на рождения ден и се позабавлявайте! Очакват ви крафт бира, вкусни италиански ястия и много емоции. За информация: +359 877 887 477.

24 ноември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч. SALSA Sunday ESCOBAR

Ако обичате музиката и танците, със сигурност ще се насладите на салсата – събитие, което се провежда всяка неделя. Това е магия, която не може да се обясни, а само да се изпита на живо! За информация: +359 879 118 020.



Сцена БулевАрт, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE Band Илиян Дянков, Коцето Дянков, Дилян Дянков и Боян Димитров – барабани, продължават да ви очароват със съчетания от традиционни елементи и модерни влияния. За информация: +359 896 642 624.

През месец ноември в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, от 17:00-19:00 ч., АНГЕЛ ГЕРДЖИКОВ – ,,ЛЕТНИ СЛЕДОБЕДИ“

Ангел Герджиков е роден през 1969 г. в гр. Пловдив. Завършва Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ през 1988 г. През 1995 г. се дипломира в университета „Св. св. Кирил и Методий“ в гр.

Велико Търново със специалност „Живопис“ в класа на проф. Никола Русчуклиев. Член е на Дружеството на пловдивските художници. Има над 25 самостоятелни изложби и многобройни участия в различни арт проекти в областта на живописта. Живее и работи в гр. Пловдив. Носител е на наградата „Пловдив“ за 2019 г. за постижения в областта на живописта. Негови творби са собственост на частни колекции в България, Франция, Белгия и др. За информация: +359 56 841 549.

До 07.12.2024 г. Галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов” № 33, Хари Арабян – изложба-скулптура Хари Норхаик Арабян е роден на 19 януари 1959 г. в гр. Бургас. През 1992 г. завършва специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия при проф. Любен Прахов. Прави множество самостоятелни изложби и участва в почти всички общи художествени изложби, които са организирани от Съюза на българските художници. Работи с разнообразни материали камък, метал, стъкло. Негови творби са притежание на Националната художествена галерия в София и в частни колекции в България, Франция, Белгия, Израел, САЩ, Германия, Канада, Италия, Великобритания и др. За информация: +359 887 790 487.

Facebook

Twitter



Shares