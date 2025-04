„БулевАРТ – мрежа на сетивата“ ще ви изненада с изложби, куиз игри и тематични партита

Членовете на инициативата „БулевАРТ – мрежа на сетивата“ са подготвили арт изложби, куиз игри и тематични партита.

Очакват ви незабравими преживявания и една вълнуваща седмица, изпълнена с култура и забавление. Ето какво предстои:

7 април /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:00 ч., QUIZ в Бургас „51 Въпроса“ – Отборна общообразователна игра

Забавната и предизвикателна игра в HashtagSTUDIO включва 51 въпроса с различна трудност, които ще опреснят познанията Ви за историческите събития, ще Ви дадат възможност да откриете нови факти за природата, животните и географията и ще разширите своите културни и научни знания.

За информация и записване: +359 876 475 990.

8 април /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Куизът е за всички, които обичат да се състезават в приятелска атмосфера! Ще се забавлявате и ще научите нови неща, които ще разширят хоризонтите ви и ще провокират мисленето ви! Съберете вашия отбор, предизвикайте приятелите си и се включете в забавния интелектуален двубой!

За информация и записване: +359 879 118 020.

9 април /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ MASTER SHOW ESCOBAR – Общообразователен куиз

Забавна конкуренция, смях и интересни факти – това е вашият куиз! Победителите ще получат не само награди, но и гордостта да са най-умните за вечерта! Готови ли сте? Не чакайте – време е за куиз!

За информация и записване: +359 879 118 020.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Тематичен куиз

Готови ли сте да се потопите в света на вълнуващи теми? Тематичният куиз на „Ескобар“ ще предизвика вашите умения, ще ви запознае с интересни подробности, които ще раздвижат въображението ви и ще обогати знанията ви!

За информация и записване: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:00 ч., 90’s QUIZ – Тематична отборна игра

Добре дошли в 90’s QUIZ, тематичната отборна игра, която ще ви върне назад във времето и ще ви потопи в магията на 90-те години! Пригответе се за едно незабравимо пътешествие през културата, музиката, киното и технологиите на това уникално десетилетие.

За информация и записване: +359 876 475 990.

11 април /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke Discotheque

Независимо, дали сте почитатели на класическите хитове или търсите нещо ново и модерно, съботната вечер е идеалният момент да се отпуснете и да се насладите на още едно невероятно парти! Заредете се с положителна енергия и се пригответе за незабравима вечер, в която ще се забавлявате и да ще създадете нови спомени!

За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., We Love the 90’s with DJ Stenly

Пригответе се за незабравимо пътуване назад във времето, когато музиката беше свежа и стилът – неустоим! DJ Stenly ще ви върне в епохата на най-големите партита, вечнозелени хитове и музикални икони на 90-те.

За информация: +359 876 475 990.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here with DJ RayBon

HashtagSTUDIO знае как да превърне събота вечер в незабравимо изживяване! Ако искате да усетите истинската енергия и да се потопите в горещата атмосфера на нощта, заповядайте на парти! DJ RayBon ще ви забавлява с най-горещите ритми, които ще запалят танцувалната площадка! От първия ритъм до последната песен, всяка минута ще бъде изпълнена с емоция и движение.

За информация: +359 876 475 990.

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., HIP-HOP KARAOKE

Хип-хоп караоке е тук, за да ви даде шанс да бъдете звездата на вечерта и да покажете своите умения! Ще имате възможност да изпеете любимите си класики или съвременни хитове и да се забавлявате с приятели. Без значение дали сте почитател на 90-те, рап поколението или съвременните течения в хип-хопа, тук ще откриете нещо за всеки!

За информация и резервация: +359 879 118 020.

13 април /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday ESCOBAR

Пригответе се за една вечер на танци и забавление – просто трябва да се отпуснете и да се отдаде на магията на танца! Салса вечерта е идеалният начин да усетите всяко движение и да изразите себе си през музиката. Елате в „Ескобар“ и усетете танцовия ритъм, който ще ви отведе в сърцето на Латинска Америка!

За информация: +359 879 118 020.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE BAND

Илиян Дянков, Коцето Дянков и Дилян Дянков – триото, което създава уникално настроение на сцена „БулевАрт“ и забавлява всички минувачи със своите изключителни изпълнения! Без значение дали изпълняват класически хитове или съвременни парчета, тяхната харизма и синхрон създават неповторима атмосфера, която привлича вниманието на всички около тях.

За информация: +359 896 642 624.

Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Стефан Кулев – изложба живопис

Стефан Кулев е роден през 1974 г. в гр. Варна. Завършва специалност “Графика” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2000 година. Носител е на наградата на Съюза на българските художници – Варна за дебют (1999).

Отличен е и с „Диплом за постижения в съвременното изкуство“ в Шaмалие, Франция (2003 г.). Участва в множество сборни изложби, някои от които IV издание на „Август в изкуството“ (Варна, 2004 г.), Младежка изложба, Музей „Георги Велчев“, Варна (2005 г.), Изложба „Джаз”- Бургас (2009 г.), Изложба „Бяло”, ГХГ Казанлък (2015 г.) и др.

Има над 17 самостоятелни изложби: в галерия „Буларт“, Варна (2003), Дрезден, Германия (2007), галерия „ОТ-ТО“ (2009, 2010, 2011), ГХГ Варна (2013), Художествен музей „Георги Велчев”, Варна (2019), галерия „Средец“ на Министерството на културата, София (2019), галерия „Неси“, Бургас (2018, 2022) и др. Живее и работи в гр. Варна.

За информация: +359 56 841 549.

Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, Изложба – графика на ДИМО КОЛИБАРОВ

Роден е на 27 февруари 1965 г. в гр. Поморие. Завършва Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив (1984 г.) и Националната художествена академия в София (1996 г.). Изявява се предимно в областта на офорта, сухата игла и литографията. също така работи с акватинта и цветна графика, като създава впечатляващи и детайлни произведения.

Преподавател по графика в Националната художествена академия. Неговото влияние като преподавател в Националната художествена академия е безспорно и много от неговите студенти продължават да развиват и популяризират графичното изкуство в България и извън нея.

Димо Колибаров разглежда разнообразни теми в своите творби, като често се фокусира върху природата, човешкото съществуване, емоциите, любовта и природата.

Неговите графики често изобразяват жената като централен персонаж, стремяща се да улови и задържи мига. Често черпи вдъхновение от детството и семейството си, особено от сина си Константин, който е централен персонаж в някои от неговите цикли.

Колибаров също така се вдъхновява от историята и традициите, като ги интерпретира по свой уникален начин в графичните си произведения. Творбите му често изобразяват флорални елементи и символи на природата, които създават усещане за безвремие и цикличност.

Често използва топли земни тонове, като охра, в своите графики. Също така експериментира с приглушени ярки цветове, които придават на творбите му уникална атмосфера и дълбочина.

Тези цветови палитри му позволяват да създаде впечатляващи и емоционално наситени произведения, които резонират с темите и символиката в неговите графики.

Facebook

Twitter



Shares