„БулевАРТ – мрежа на сетивата“ се грижи и през есента да не ви е скучно

Месец октомври отбелязва прехода от лятото към есента и времето не само подобрява настроението, но и увеличава желанието за участие в разнообразни инициативи, което прави сезона още по-вълнуващ!

Партньорите от „БулевАРТ-мрежа на сетивата“ са се погрижили да организират събития и активности, които да отговарят на различните вкусове и предпочитания.

Ето какво предстои:



14 октомври /понеделник/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:30 ч., QUIZ 51 Въпроса

Всеки понеделник ви очакват 51 общообразователни Въпроса. За да се насладите на тази игра са ви необходими само отбор приятели, обща култура и добро настроение. За информация и записване: +359 876 475 990.



15 октомври /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Темите на куизовете варират, така че никога не стават скучни. Независимо от трудността на въпросите, важна е увереността на участниците в отговорите. А ограниченото време често добавя елемент на напрежение и вълнение. За информация и записване +359 879 118 020.



16 октомври /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:30 ч. QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Дните стават по-къси, а вечерите по-дълги. Esco BAR ви предлага едно забавно и полезно прекарване на вечерта с приятели, а защо не и със семейството. Забавлението е гарантирано. За информация и записване: +359 879 118 020.



17 октомври /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Имате изключителна памет и способност за бързо обработване на информация. Смятате себе си за истински гений? Докажете го в игра на куиз. Изградете стратегия, състезавайте се и тествайте знанията си. Запазете място за вашия отбор и се подгответе за едно незабравимо футболно изживяване За информация: +359 879 118 020.



HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 19:00 ч., „ЗВЕЗДИТЕ ОТЗАД“

Няма по-забавни истории от тези, които са лично изстрадани и точно такива са всички, които Иван Динев – УСТАТА ще сподели с вас в своето авторско стендъп комеди шоу „ЗВЕЗДИТЕ ОТЗАД“. Поднесени с некоректно чувство за хумор и самоирония, и гарнирани с нестихващия му ентусиазъм и нестандартност, разказите му ще ви разплачат от смях и ще ви накарат задъхано да очаквате следващия. Шоуто е една вихрушка от абсурдни, необясними и срамни случки със Софи Маринова, Азис, Криско, СкандаУ, Ицо Хазарта, Евгени Минчев и много други „световни звезди на местна почва“. За информация: +359 876 475 990.



18 октомври /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч. EscoBAR Karaoke-Discoteque

Караоке дискотеката е чудесен начин да се отпуснете, да се забавлявате с приятели и да изразите себе си чрез музика. Някои хора обичат да импровизират и да добавят свои уникални елементи към песента, което прави изпълнението още по-забавно. Отидете и се заредете с много позитивна енергия и настроение! За информация: +359 879 118 020.



HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Hot in Here with DJ Stenly

Ако черна котка ви пресече пътя, е на лош късмет. Ако черно парти ви излезе като публикация, е голям късмет. Първото горещо парти за сезона в Hashtag, което ще взриви подземния град от хип хоп песни от 90-те и 2000-те. Селекцията на парчетата е в ръцете на DJ Stenly. А вие само изберете хората, с които искате да се забавлявате. За информация: +359 876 475 990.



19 октомври /събота/

Papa Beer, ул. „Милин Камък“ № 1, от 20:00 ч., „Консумирай отговорно“

На хоризонта отново се задава Стилян Димов известен със своя професионализъм в приготвянето на коктейли. С внимание към детайлите, креативност и познания Стилян отново ще забърка най-добрите питиета. Папа Биър апелира: Консумирайте отговорно! Умерената консумация помага да се избегнат нежелани инциденти и ситуации. За информация: +359 877 887 477.



Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 21:00 ч., Съботно парти в Esco BAR

Атмосферата е енергична, с ярки светлини и динамична музика. Вечерта включва специални предложения, а настроението е весело и приповдигнато. Всеки се стреми да се забавлява максимално. За информация: +359 879 118 020.



HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Guilty Pleasures с Dr FeelGood

Да излезете в събота е човещинка, а да пропуснете Guilty Pleasures с Dr FeelGood е направо грехота. Ако сте от хората, които са били на парти с Dr FeelGood, няма какво да ви убеждаваме повече. Но ако това е първият ви път, пригответе се да бъдете завладяни от музиката. За информация: +359 876 475 990.





20 октомври /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч. SALSA Sunday ESCOBAR

Салса ритмите са много заразителни и веднага повдигат настроението. Те съчетават енергия, страст и игра на емоции, което кара присъстващите да искат да танцуват още и още. Движенията често са импровизирани, което добавя допълнителен елемент на забавление и творчество. Няма как да не се усмихвате и да не се наслаждавате, когато сте сред толкова много позитивна енергия! За информация: +359 879 118 020.



До 19 октомври галерия „Пролет”, ул.”Лермонтов”№33 Представя изложба – живопис на МИЛКО БОЖКОВ

Авторът е водещо име в съвременната българска живопис. Негови произведения са в колекциите на Конгресната библиотека Вашингтон, музея на изкуствата – Портланд, Галерията на префектура Канагава, Япония, Музея за съвременно изкуство Шчечин, Колекцията за съвременно изкуство Петер Лудвиг – Аахен, Колекцията Юго Вутен – Белгия, Националната библиотека на Франция, Чешката национална галерия, Музея на малкия формат – Бонсекур – Белгия, на много частни колекции у нас и по света За информация:

+359 88 779 0487



До 22 октомври „Art Gallery Nesi“, ул. „Хан Крум“ № 3, ,,ОтНЕСИ ме там!“ – изложба живопис на МАРТИНА МАРИНОВА КАРАИВАНОВА и ВЛАДИМИР АВРАМОВ

Наглед – една морска разходка, но с ,,изтръгната“ от характерния ѝ контекст носталгичност. Една съвременна алюзия за ,,Отплаване към остров Китера“ или пътуване към Итака…но без ,,розови“ идилии, сантиментални копнежи, без хедонизъм. Една изложба, която си служи с визуалния еквивалент на точни, но далечни за обичайната логика понятия: фантазия, блян, идеал, тук, там, оттам.. За информация: +359 56 841 549.



Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., акустичен вариант на ALIVE Band

Бургаските музиканти Илиян Дянков, Коцето Дянков и Дилян Дянков използват различни техники на свирене. На сцена „БулевАРТ“ техните иновативни и нестандартни умения привличат внимание. Те създават енергична атмосфера, която може да повдигне настроението на всеки. За информация: +359 89 664 2624.

