Бул. „Марица-юг“ в Пловдив се затваря за автомобили на 22 септември

Денят без автомобили ще предложи велошествие, игри и инициативи за устойчиво придвижване в различни райони на града

Движението на моторни превозни средства по част от бул. „Марица-юг“ в Пловдив ще бъде спряно на 22 септември от 9:00 до 17:00 часа заради отбелязването на Деня без автомобили.

Ограничението ще важи за участъка от кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител“ при кръговото кръстовище до Водната палата до кръстовището с ул. „Ламартин“. Пространството ще бъде предоставено на пешеходци и велосипедисти като част от Европейската седмица на мобилността, която тази година преминава под мотото „Мобилност за всички“.

Основната програма е предвидена между 10:00 и 13:00 часа, като булевардът ще остане свободен от автомобили до 17:00 часа. Сред акцентите е велошествието „Облечи града“, което ще започне в 10:15 часа.

Организатори са Община Пловдив, „БГ Бъди активен“ и РИОСВ – Пловдив, а инициативата се провежда с участието на партньори от частния сектор.

Събития, посветени на устойчивото придвижване и пътната безопасност, са включени и в програмите на районите „Западен“, „Северен“, „Източен“, „Централен“, „Тракия“ и „Южен“. Предвидени са състезания с велосипеди, ролери и тротинетки, обучения по пътна безопасност, рисунки на асфалт, изложби, детски игри и образователни инициативи.

В район „Западен“ на 22 септември пред Братската могила ще има обучение за безопасността на велосипедисти и пешеходци, състезания и танцов флашмоб. В „Северен“ детски градини и ясли ще организират занимания, свързани с екологичното придвижване, а училища и детски заведения в „Източен“ се включват с образователни, спортни и творчески дейности.

Европейската седмица на мобилността в Пловдив включва инициативи от 16 до 22 септември, насочени към ходенето пеша, използването на велосипеди и обществен транспорт, пътната безопасност и ограничаването на замърсяването от автомобилния трафик.

Кампанията е и в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.