Броят на живущите в имота ще определя такса смет от януари 2026

ПОДАЙТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЖИВУЩИТЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС/ АКО ИМА ТАКАВА/ДО 31.10.2025 Г.

От 01.01.2026 г. влиза в сила промяната в Наредба №26 за определяне и администриране на такса „битови отпадъци“ в община Казанлък и във всички общини в страната съгласно Закона местните данъци и такси.

Основната новост е в базата за изчисляване на ТБО- на брой обитаващи жилището за физически лица и на количество отпадък за юридическите.

Сега таксата се изчислява на данъчната основа на жилището.

Държавата отдавна отлагаше въвеждането на тези промени, но от 2026 година общините ще имат задължение да въведът справедлив начин за определянето й съгласно правилото “ Замърсителят плаща!”.

Във връзка с промените за физически лица напомняме на гражданите, че до 31.10.2025 г. всички граждани, при които е настъпила промяна в броя на обитаващите жилището лица по настоящ адрес, трябва да актуализират данните по адресна регистрация, така че регистрираните на адрес да отговарят на реално живущите в имота. Това се прави с актуализация на адресната регистрация в отдел ГРАО- Казанлък (гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ 4, п.к. 6100, тел: 0431/98346 )за жители на град Казанлък. Живущите в населените места могат да го направят в съответното кметство по местонахождение на имота.

Ако няма живущи по настоящ адрес условието важи по постоянен такъв за собственика на имота.

За юридически лица:

Всички фирми и организации следва да подадат Декларация по чл. 14б, тъй като таксата ще се изчислява според количеството образуван отпадък.

Освобождаване от такса:

За освобождаване от такса смет се подава Декларация по чл. 17.

Справедливото изчисление на такса „битови отпадъци“ бе сред първите задачи, поставени от кмета на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, пред Консултативния съвет към кмета. След проведени срещи, разговори. обсъждане на предложения и проиграване на различните варианти за изчисляване с гражданите по всички населени места, на 24.09.2024 г. ОбС на Казанлък прие новия метод за изчисление, който постави община Казанлък като първата в България с готов план за въвеждане на системата.

Всички промени можете да намерите в Наредба №26 на следния линк: https://obs.kazanlak.bg/page-7341.html

Декларациите се подават в Приемната на партерен етаж в сградата на „Местни данъци и такси“ – Община Казанлък, адрес: бул. „Александър Батенберг“4 телефо : 0431 98350.

