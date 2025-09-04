Богатството на Европа в Хасково

Под звездното небе на Хасково тази вечер танцуваха и пяха гостуващи творци от приятелски градове от Унгария, Гърция и Турция.

Концертът „Богатството на Европа“ илюстрира с музика, танци, характерни инструменти и уникално красиви костюми многообразието на нашия общ дом и силата на приятелството.

Празникът е идея на Община Хасково по проект „Върховенство на закона, изкуствен интелект, преход, равенство и демокрация“ /RATED/ по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV, финансиран от Европейската комисия.

Щастливи да покажат пред българска публика своите национални танци и песни бяха гостите от Веспрем- Унгария, Люлебургаз- Турция, Комотини, Суфли и Топейрос- Гърция. Очарованата публиката с бурните си аплодисменти отправи топла покана за нова среща тук, в Хасково, в най-цветните празнични дни на годината, когато Хасково празнува своя ден- 8 септември.

Вечерта продължи с Пиано бар под звездите с вечните хитове, представени от звездния екип на Piano Bar LightХасково, Vessy & Nick, DJ Djoto MC и DJ Ангелидис.

Facebook

Twitter



Shares