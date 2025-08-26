„Богатството на Европа“ в Хасково, представено от над 100 младежи от различни европейски държави

На 4 септември 2025г. от 19,00 часа фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ ще оживеят с „Богатството на Европа“.

На концерта на приятелството ще бъдат представени характерни пъстри танци, песни и весели игри от гостуващите над 100 младежи от Гърция, Унгария, Турция и други европейски държави.

Концертът „Богатството на Европа“ е само една от проявите, посветени на Деня на Хасково- 8 септември, и се осъществява в рамките на проект „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV. Инициативата на Община Хасково е финансирана от Европейската комисия и за поредна година предизвиква талантливи млади хора от редица европейски побратимени градове да гостуват на Хасково и да покажат единство, знания и традиции.

Гостите ще участват в семинари и дискусии по актуални теми от дневен ред на Европейския съюз. Всички млади хора от Хасково и региона са поканени на срещите на приятелството, които предвиждат:

3 септември (сряда)

15:30 Кръгла маса „Цифровият преход на ЕС“, /зала „Хасково“/

16:00 Дискусия „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“

/зала „Хасково“/

19:00 Празничен концерт „Богатството на Европа“ с участието на гости от Гърция, Унгария, Турция и др.

/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

20:00 Пиано бар под звездите

/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

5 септември (петък)

10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“

/къща музей „Паскалевата къща“/

14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“

/зала „Хасково“/

