„Богатството на Европа“ в Хасково, представено от над 100 младежи от различни европейски държави
На 4 септември 2025г. от 19,00 часа фонтаните пред ОНЧ „Заря-1858“ ще оживеят с „Богатството на Европа“.
На концерта на приятелството ще бъдат представени характерни пъстри танци, песни и весели игри от гостуващите над 100 младежи от Гърция, Унгария, Турция и други европейски държави.
Концертът „Богатството на Европа“ е само една от проявите, посветени на Деня на Хасково- 8 септември, и се осъществява в рамките на проект „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV. Инициативата на Община Хасково е финансирана от Европейската комисия и за поредна година предизвиква талантливи млади хора от редица европейски побратимени градове да гостуват на Хасково и да покажат единство, знания и традиции.
Гостите ще участват в семинари и дискусии по актуални теми от дневен ред на Европейския съюз. Всички млади хора от Хасково и региона са поканени на срещите на приятелството, които предвиждат:
- 3 септември (сряда)
- 15:30 Кръгла маса „Цифровият преход на ЕС“, /зала „Хасково“/
- 4 септември (четвъртък)
- 16:00 Дискусия „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“
/зала „Хасково“/
- 19:00 Празничен концерт „Богатството на Европа“ с участието на гости от Гърция, Унгария, Турция и др.
/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/
- 20:00 Пиано бар под звездите
/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/
- 5 септември (петък)
- 10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“
/къща музей „Паскалевата къща“/
- 14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“
/зала „Хасково“/