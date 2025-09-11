Богата програма ще зарадва старозагорци и гости на града в Нощ на изкуствата 2025
Събитието се провежда за двадесети път; Организатор е Община Стара Загора
За двадесети път Община Стара Загора организира „Нощ на изкуствата“ – събитие, което се радва на изключителен интерес от страна на жителите и гостите на града. В последния петък на месеца, на 26 септември 2025 г., от 19.00 ч. до 23.00 ч., старозагорските културни институти ще посрещнат с многобройни прояви и изненади своите посетители.
Община Стара Загора всяка година обогатява и развива събитието и предлага актуални и иновативни културни прояви, които да привличат нови публики и да налагат и утвърждават алтернативни културни пространства и практики.
Тази година кулминацията е Бразилският танцувален проект „Амазония“ заедно с Калин Вельов, който ще представи открит концерт пред сградата на Община Стара Загора от 19.30 ч.
Екзотичните танцьори от Африка и Латинска Америка ще демонстрират изкуството на латино танците с огнено самба шоу, а за втората част от концерта е предвидена анимация с участието на публиката и местните латино клубове и танцьори. Вокалист на проекта „Амазония“ е гръцката певица Мария Аврамиди, а перкусионният ритъм е в ръцете на Калин Вельов и бразилеца Диего да Франса.
Програмата включва:
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА
Малка изложбена зала
• 19.00 ч. – „Фолклорна китка“ – музикален поздрав от Крум и Кристиян Цоклинови, Гайдарски състав „Красимир Панчев“
• 19.10 ч. – Откриване на изложба „Археологическо лято 2025“
Изложбата представя резултатите от археологическите проучвания в Стара Загора през 2025 г.
IV-то експозиционно ниво
• Изложба „Когато момчето става мъж. Казармата през „онези” 45 години “ с автор гл. ас. д-р Илия Вълев
Сбирка от оригинални предмети и документи от времето на социализма, които проследяват не само отделни моменти от предказармените и следказармени традиции и ритуали, но и вътрешноказармения всекидневен живот.
• Изложба „По пътя към Свободата. 150 години от Старозагорското въстание“
Представени са документи, снимки и вещи на членове на Старозагорския революционен комитет, участвали в подготовката на въстанието през 1875 г.
• 19.30 – 21.00 ч. – Художествено ателие за деца „Знамето на Старозагорското въстание“
• 21.00 ч. – Музикален поздрав от Военен духов оркестър на 2-ра Тунджанска механизирана бригада
Антична улица
• 19.30 ч. – Концертна програма на Детско-юношески народен хор „Жарава“ с ръководител Даниела Дюлгерова при НЧ „Родина 1860“
Лапидариум
• 20.00 ч. – „Изкуството на магията“ – магично и ментализъм шоу с Диян Костадинов
АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС „МУЗЕЙ НА РЕЛИГИИТЕ“ /19:00 – 23:00 ч./
бул. „Цар Симеон Велики“ № 115
• 20.15 ч. – Откриване на изложба „Поглед през обектива на фото „Михайлов“
Изложбата включва снимки, документи и фотографски плаки от личния архив на Стоян Михайлов – един от водещите фотографи в Стара Загора в периода 30-те и 40-те години на ХХ в.
• Фотокът за ретро снимки с реплики на дамско и мъжко облекло от първата половина на XX в.
• 20.30 ч. – „Преди да изгорим“ – концерт-пърформанс с участието на Николай Иванов ОМ, Габриела Хаджикостова и Моника Жеков
Събитието е част от програмата на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“.
КЪЩА МУЗЕЙ „ГРАДСКИ БИТ, XIX в.“
• Презентация „Жената – неподвластна на времето“
Българската жена през XX в. – любима, майка, домакиня, колежка, пазителка на традициите.
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА
19.00 – 23.00
● Изложба сценография на ИВАЙЛО НИКОЛОВ И ИВА ГИКОВА в рамките на 14-ти международен куклено-театрален фестивал за възрастни ,,Пиеро“ – зали временни изложби /камерна и западна зала/
● Представителна експозиция БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС – голяма зала
● Представителна експозиция БЪЛГАРСКА ГРАФИКА – зала „Графика“
● Постоянна експозиция ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИКОНИ – зала „Икони“
20.00 – 21.00 ч.
Концерт филмова музика на група MEZZO DUO с Анна Иванова и Наталия Шевченко.
21.00 – 22.00 ч.
Акустичен концерт (пиано и китара) на рок групата П.И.Ф. с най-известните техни песни.
19.30 – 20.30 ч.
Творческа работилница ФАБРИКА ЗА СЦЕНИ за всички възрасти с уредниците на Художествена галерия – Стара Загора.
ПЛОЩАД ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
19.30 ч. Бразилски танцувален проект „Амазония“ и Калин Вельов
Мария Аврамида – вокал
Калин Вельов и Диего да Франса – перкусии
Екзотични танцьорки от Африка и Латинска Америка, латино танци с огнено самба шоу и анимация с участието на публиката и местни латино клубове.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“
Тийнзона
Майсторски клас по анимация с ръководители Весела Данчева и Ива Токмакчиева от „Компот колектив“ (Пиеро 2025).
18.00 – 21.00 ч., детски отдел
Ателие за книгоразделители.
Първи стъпки в програмирането с Пчела робот.
Редене на пъзели – Сградите на Стара Загора.
19.30 ч., фоайе първи етаж
Откриване на Нощ на изкуствата 2025.
Изпълнения на Дамски квартет при РБ „Захарий Княжески“ с диригент Дончо Донев.
19.30 – 22.00 ч., фоайе първи етаж
Разяснителна кампания „Медийна и информационна грамотност“.
20.00 ч., зала първи етаж
Документално и късометражно кино с Кинематограф.бг.
Изложба на плакати от български анимационни филми, комбинирана с картини на аниматора Настимир Цачев (Пиеро 2025).
Изложба „Стара Загора – Градът и Хората в кадър“ (Пиеро 2025).
Изложба „Мокро“ – 20 дигитални пейзажа от Северното Черноморие, посветени на Марио Жеков.
Щанд за книги „Находка“.
Възможност за записване на нови читатели в библиотеката.
БИБЛИОТЕКА „РОДИНА“
бул. „Столетов“ 113
19.00 Една нощ в библиотеката на чаша вино: Зона за размяна на книги.
Една нощ в библиотека „Родина“ с поезията и музиката на Петър Чухов
18.00 – 21.00 ч., ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА БИБЛИОТЕКА „РОДИНА“, ул. „Българско опълчение“ № 69
Малка нощ на изкуствата: Пижамено парти
КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ“
19.00 ч. – Ирина Колева представя метода Нейрографика / графичен метод за самопомощ чрез рисуване / Материалите са осигурени от Ирина Колева. Събитието е част от Културен календар.
21.00 ч. – Концерт на акапелна група „HarmoniX“. Групата е създадена през 2023 г. Младите певци ще изпълнят парчета в стил поп и ритъм и блус.
22.00 ч. – Прожекция на документалният филм „Гео Милев в лабиринта на времето“ –
НЧ „РОДИНА – 1860“
19.00 ч. Уроци по суинг танци – джаз с Роси от Swing Society в студио „Живото място“, бул. „Славянски“ 45
НЧ „СВ, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“
19.00 ч. Концерт на АНТП „Зорница“ /пред читалището/
Нощ на отворените врати
ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „БАЙЕР“
ул. „Лубор Байер“ № 1
19.00 ч. „Кръговрата на квадрата“ – изложба на Таня Пасева и Георги Пасев
Изложбата е част от програмата на XVI Международен куклено – театрален фестивал за възрастни „Пиеро“
РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СТАРА ЗАГОРА
18.30 – 22.00 ч. „100 години оперно и балетно изкуство в Стара Загора“ – изложба
МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“
18.00 ч. Литературно-музикална вечер с поетесата и текстописец Ирина Бойчева.
„Гласове оцелели във времето“ – интерактивно събитие с автентични гласове на известни старозагорски писатели и поети.
Безплатен вход за всички посетители.
АРТ ГАЛЕРИЯ „НЕДЕВ“
18.00 ч. Обща изложба от фонда на галерията
АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, СТАРА ЗАГОРА
ул. „Цар Иван Шишман“ № 62, IV етаж, източно крило
С участието на специалисти и лектори от Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките
19.00 – 20.30 ч. Лекции с презентации на тема:
(в звездна зала) „Галактичните комети в Слънчевата система“ – лектор доц. д-р Алексей Стоев
(в Планетариум) „Слънчевата система – нашият галактичен дом“ – лектор Мирослав Костов, астроном
20.30 ч. (фоайе) – откриване на фотографска изложба „Звездното небе през погледа на предците“ (съвместно с Национален етнографски музей, София)
21.00 – 2.00 ч. (в Планетариум) – обзорни астрономически лекции (лектори и презентатори: Десислава Тенева, Мирослав Костов – астрономи)
21.00 ч. – 24.00 ч. (наблюдателна площадка при ясно небе) – Наблюдения с телескопи на избрани обекти от звездното небе: съзвездия, ярки звезди, структурни галактични обекти (двойни звезди и звездни купове, газови и прахови мъглявини, извънгалактични обекти), Луна, ярки планети със сезонна видимост и др. (лектори и презентатори – астрономите в АОП)
21.30 – 22.30 ч. – три 15 минутни презентации на летните и част от есенните съзвездия на небето, митове и легенди за съзвездията, видими и истински движения на небесната сфера и светилата, основни принципи за ориентиране по звездното небе (лектори и презентатори – астрономите в АОП).
*При облачно небе, ще бъде направена специализирана презентация в голямата зала на Обсерваторията, която ще покаже основните конфигурации на небето през есента, както и някои от най-интересните подреждания на планетите през 2025 година, астроснимки от лунното затъмнение на 7 септември и др.
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ул. „Захарий Княжески“ № 71, етаж 3
17.00 ч. 20.30 ч. Клуб „Забавна астрономия“ и клуб „Природни науки“ канят в кабинет по „Природни науки“ на бул. „Ал. Батенберг“ 19 за наблюдение с телескоп, експерименти и дискусии.
БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ И ПЛОЩАД ЗАД УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН
21.30 ч. Шествие по Цар Симеон Велики и сцена зад Универсалния магазин
ДРАГОНИУС – уличен зрелищен спектакъл на Fireter
*Събитието е част от програмата на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“.
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
бул. „Руски“ № 27
19.00 ч. Отворен за посетители.
* Организаторите си запазват правото на промени в програмата