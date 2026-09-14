Богата културна програма очаква Плевен от 15 до 20 септември

Концерти, театър, изложби, благотворителна кауза и събития за деца са сред акцентите в културния афиш на града

Плевен предлага разнообразна програма от културни събития през седмицата от 15 до 20 септември 2026 г. Жителите и гостите на града ще могат да избират между концерти, изложби, театрални постановки, арт пърформанси и инициативи за деца.

На 17 септември от 20:00 часа Летният театър ще посрещне ROBI като част от неговото Турне 2026. Изпълнителят ще представи песни от новия си албум „Следа“, както и някои от най-популярните си парчета.

Същата вечер от 19:00 часа в зала „Катя Попова“ Плевенската филхармония ще представи симфоничния концерт „Музика, която вдъхновява“. Солисти ще бъдат Росен Тодоров – валдхорна, и Николай Цветков – пиано, под диригентството на маестро Георги Милтиядов. В програмата са произведения на Розети, Моцарт и Бетовен.

На 18 септември от 18:00 часа зала „Катя Попова“ ще бъде домакин и на благотворителен концерт в подкрепа на 35-годишната преподавателка Христина Гергова. Инициативата цели набиране на средства за необходимото ѝ лечение и последваща рехабилитация.

Любителите на изобразителното изкуство също ще имат богат избор. На 17 септември от 18:00 часа в Арт център Плевен ще бъде открита изложбата „Проект 8“, представяща творби на осем автори. В Къщата на художниците до 1 октомври продължава изложбата „Нюанси на тишина“ на Ралица Енчева.

ХГ „Илия Бешков“ представя няколко експозиции. До 20 септември могат да бъдат разгледани международната изложба „Изкуството на Джън-Шан-Жен – Истинност, Доброта, Търпение“ и „Фрагментирани възприятия“ на Цветина Йорданова. До края на септември продължава и съвместната изложба на Николай Стайковски и Мартин Иванов.

Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ се включва в програмата с изложбата „Моят, твоят, нашият буквар“, която ще бъде достъпна от 15 до 30 септември. Експозицията проследява развитието на българския буквар през годините и включва различни издания, свързани с историята на българското образование.

На 17 септември НЧ „Съгласие 1869“ ще открие новия си творчески сезон с флашмоб от 17:30 часа. След него ще се проведе кастинг за балетния спектакъл „Малкият принц – пътуване към сърцето“, предназначен за млади танцьори между 10 и 18 години.

За най-малките зрители ДКТ „Иван Радоев“ е подготвил спектакъла „Лакомият змей“, който ще бъде представен на 19 септември от 11:00 часа. Същия ден от 11:30 часа в Панорама Мол Плевен ще има „Цирк в мола“ с акробатика, жонгльорство, фокуси и забавни игри за деца. Входът е свободен.

Музикалните вечери в кафе „Бордо“ допълват програмата с поредица от срещи между 16 и 18 септември, включително „Приказка за Плевен и кафе Бордо“, „Лоринден“ и вечер с цигански романси и популярни руски песни.

Така в средата на септември Плевен ще предложи наситен културен календар за различни възрасти и интереси, съчетаващ музика, театър, изобразително изкуство и инициативи с благотворителна и образователна насоченост.