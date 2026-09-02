Богата културна програма очаква Перник през септември

Изложби, театрални постановки, детски инициативи и събития за националните празници са част от календара на града

Септември в Перник предлага разнообразна културна програма, която събира изложби, театър, детски спектакли, литературни инициативи и чествания на значими исторически дати.

Началото ще бъде поставено на 6 септември от 11:00 часа с отбелязването на Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Пред Двореца на културата ще се състои празничен концерт на Духовия оркестър с диригент Трифон Трифонов.

Изложби и събития за малки и големи

На 9 септември Галерия „Кракра“ ще представи изложбата „Хартията като скулптура“ на Аделина Раковска, а ден по-късно, от 17:30 часа в Галерия „Любен Гайдаров“, ще бъде открита юбилейната изложба „Сашо Евтимов на 80“.

На 11 септември Регионалният исторически музей ще бъде домакин на гостуващата изложба „Колекция Славински от РИМ – Добрич“, посветена на 160 години от рождението на Чичо Стоян.

За най-малките на 12 септември от 11:00 часа е подготвен кукленият спектакъл „Щурецът Щурчо в страната Шалаландия“ с Антоанета Палазова и Илиян Цоев. Представлението е подходящо за деца над 7 години, а входът е свободен.

На 17 септември от 17:30 часа Галерия „Арт салон“ ще представи изложбата „Живопис и рисувана коприна“ на Елена Темелкова.

Театър и честване на Независимостта

На 22 септември от 11:00 часа пред Паметника на Кракра Пернишки ще бъде отбелязан Денят на Независимостта на България с поднасяне на венци и цветя и празнична програма.

Културният календар продължава на 24 септември с инициативата „Пътуване в света на книгите“ в НЧ „Елин Пелин 1903“. Същата вечер от 19:00 часа в зала „Георги Русев“ ще бъде представена постановката „Заклеваш ли се в децата?“.

Месецът ще завърши с комедията „Горката Франция“ на 28 септември от 19:00 часа в зала „Георги Русев“. Билети за двете театрални постановки се предлагат онлайн и на касата на Двореца на културата.