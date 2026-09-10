Богата културна програма очаква Хасково през втората половина на септември

30-ото издание на HASKOVO JAZZ, честването на Независимостта на България, театрални постановки, изложба и астрономически наблюдения са сред акцентите от 16 до 30 септември

Септември в Хасково продължава с богата програма от културни, музикални и образователни събития. Сред големите акценти са честването на 118 години от обявяването на Независимостта на България и юбилейното 30-о издание на HASKOVO JAZZ.

Програмата започва на 16 септември от 19:00 часа в голямата зала на ДКТ „Иван Димов“ с комедията „Сватба“ от Бертолт Брехт.

На 17 септември от 17:30 часа в ХГ „Форум“ ще бъде открита изложба живопис на художника Росен Кавръков. Същата вечер от 19:00 часа в ОНЧ „Заря-1858“ публиката ще може да гледа комедията „Отчаяни съпрузи 2 – Бракувани“ с Владимир Зомбори, Даниел Пеев, Явор Бахаров и Димитър Захариев.

Любителите на астрономията също ще имат специално събитие. На 19 септември в парк „Ямача“, зад Монумента „Света Богородица“, ще се проведат демонстрационни наблюдения с телескоп по повод Международния ден на астрономията. Наблюденията са предвидени от 11:00 до 13:00 часа и от 20:00 до 22:00 часа.

Хасково отбелязва Независимостта на България

На 22 септември от 11:00 часа на площад „Свобода“ ще се състои официалното честване на 118 години от обявяването на Независимостта на България.

Празничната програма ще продължи от 19:00 часа в НЧ „Васил Левски – 1927“ в село Орлово с концерт на народен оркестър и самодейци от читалището.

HASKOVO JAZZ празнува 30 години

Едно от най-емблематичните есенни музикални събития в Хасково тази година отбелязва юбилей. 30-ото издание на фестивала HASKOVO JAZZ ще се проведе от 21 до 26 септември.

В продължение на шест дни фестивалът ще предложи на публиката срещи с музиката и изкуството и ще събере на хасковска сцена утвърдени изпълнители.

Театралната програма продължава на 24 септември от 19:00 часа в ОНЧ „Заря-1858“ с „Пътуване до Марс“ – комедия от Иво Сиромахов с участието на Александра Сърчаджиева, Ненчо Балабанов, Тихомир Благоев, Стиляна Маркова, Тодор Танчев, Гроздан Даскалов и Румен Вангелов.

За най-малките зрители ДКТ „Иван Димов“ е подготвил две представления. На 26 септември от 11:00 часа в Камерната зала ще бъде представен кукленият моноспектакъл „Щастливият принц“ по Оскар Уайлд на Силвия Предова.

На 27 септември от 11:00 часа е постановката „Две калинки“ от Ева Кьосовска с участието на Нелина Михайлова и Калина Георгиева.

Културният календар за месеца ще завърши на 30 септември от 19:00 часа в ОНЧ „Заря-1858“ с „Кошмарна комедия“ от Жан Поаре. В постановката участват Кирил Ефремов, Антоанета Добрева-Нети, Поли Недкова, Ралица Бежан, Теодор Софрониев и Мария Тодорова.