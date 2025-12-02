Богата Коледна програма в Пещера

Община Пещера ви кани да споделим заедно вълшебната атмосфера на тазгодишната Коледна седмица.

Подготвили сме богата и разнообразна програма, която включва множество събития, които подчертават духовността и единството на нашата общност. Декемврийските дни ще бъдат изпълнени с творчество и празничен дух.

През следващите дни ни очакват традиционната годишна изложба на пещерските художници, участия на всички училища в града ,благотворителни инициативи, концерти, детски спектакли, творчески ателиета, мини-уъркшопи за деца и възрастни , изяви на културни състави и социални центрове.

Десетки малки и големи таланти — ученици, художници, творчески формации, социални центрове и културни институции — ще внесат своята светлина в празничните дни. Заедно ще подкрепим доброто, ще отличим изявени деца и ще докоснем истинската същност на празника — любов, милосърдие и единство.

„Коледа на прага“ ще допринасе за възпитаване на ценности като щедрост и семейна свързаност, и ще насърчи участието на всички поколения в общото празнуване.

Събитията са включени в проект по Национален фонд „Култура“ – BG-RRP-11.022 „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

