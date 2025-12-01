Блясъкът на „Царицата на чардаша“ покорява Операта на 2 декември

Хитовата постановка на Бургаската опера ще бъде представена под палката на именития диригент Иван Кожухаров във вторник от 19 часа

След безспорния успех на премиерата на оперетата от Имре Калман по режисура на проф. д-р Александър Текелиев „Царицата на чардаша“ и последващите вълнуващи спектакли с многобройна публика – в Бургас, Хасково и Пловдив, най-популярното заглавие в жанра отново ще завладее присъстващите в залата на Операта в Бургас – с темпераментна музика, вихрен сюжет, прекрасна режисура, грабващи сетивата декори и костюми, и най-вече – с красивата любовната история, която винаги звучи актуално – на 2 декември, вторник, от 19 часа. Представлението е в поредицата събития, с които бургаският културен институт се включва в дългосрочната програма, свързана с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Енергията, която са вложили в процеса на създаване на атрактивната вълнуваща постановката „Царицата на чардаша“: режисьор, диригент, сценограф, костюмограф, хормайстор, хореограф, помощник‐режисьори, корепетитор, артисти – солисти, оркестър, хор и балет, както и специалистите от техническите служби, е осезаема и ще бъде претворена отново на сцената на Бургаската опера в четвъртък. Зад пулта във вторник застава отново изтъкнатият диригент, майстор на емоционалната и завихряща страстите палка – Иван Кожухаров, почетен гражданин на Бургас, който наскоро отбеляза своя 75-годишен юбилей. Под неговото диригентство музикантите от оркестъра, с концертмайстори Ваня Златева и Христо Белчев, постигат изключителна органичност на изпълнението, силен емоционален заряд и успяват да предадат въздействащо музикалните послания.

Кадър след кадър – като в качествена филмова продукция, на сцената в Операта ще се редуват сцените – както във вариетето – представено по възможно най-бляскавия артистичен начин, така и в двореца – с красивата визуална аристократична картина. Очаква се отново артистите/л солисти, хор и балет, да бъдат безупречни в пресъздаването на образите и общата въздействаща сценична картина, която да бъде възприета с цялото си великолепие възторжено от присъстващите.

Грабващи и вълнуващи ще бъдат изпълнителите на главните роли в „Царицата на чардаша“ на 2 декември. Те ще изградят убедително и въздействащо своите образи и с осезаемо удоволствие ще разказват вълнуващата история – чрез музика, текст и актьорска игра. В ролята на вариететната артистка Силва Вареску ще влезе красивото мецосопрано Йоана Кадийска, коятое олицетворение на представяния от нея образ – с плътен омайващ тембър, грабващ артистизъм и лично обаяние. Неин партньор – водещият солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ Пеньо Пирозов /гост/ също се очаква да е отново емоционално въздействащ и безупречен във вокално отошение в една от коронните си роли – на Едвин, предано влюбен в красивата вариететна танцьорка. Прочутите дуети на Силва и Едвин, които са придобили и самостоятелна популярност, отново ще развълнуват присъстващите. Артистичен тайфун на сцената в четвъртък ще бъде тенорът Яни Николов – в ролята на Бони, годеник на Силва, фаворит на всички балерини от вариетето, но чието сърце е в плен единствено на Щаси. Очарователното мецосопрано Мария Юрковская ще се превъплъти в ролята на кокетката Щаси, като изгражда ролята си с финес, лекота и забележително чувство за хумор – и като певческа аргументация, и като шармантно присъствие. Публиката във вторник ще види баса Костадин Мечков – в ролята на писателя Фери, който променя финала на своя роман в зависимост от съдбовните обрати в „живия живот“. Тенорът Мирослав Димитров ще влезе в ролята на хитроумния келнер Мишка, чието знаменита реплика: „Добрият келнер трябва да знае всичко, а добрият съпруг – нищо“, е култова. Прекрасното сопрано Людмила Михайлова ще изгради с размах, отлична вокална подготовка, забележително чувство за хумор и достолепно сценично присъствие образа на майката на Едвин – Цилика /Цецилия/, бившата Царица на чардаша, която още пази в сърцето си ритъма на танца. Чудесно вписали се в цялостното разгръщане на сюжетната линия и общия облик на спектакъла ще бъдат и: Милен Динолов – като нотариуса Киш, и Петър Тихолов – като Княза, съпругът на Цилика, който разкрива тайната, че в неговото семейство цариците на чардаша вече ще бъдат две – неговата жена и жената на Едвин; Емил Пейчев – като Генерала, който носи важни вести и плаща не по-малко важни сметки.

Артистите от хоровия състав с диригент Александър Чепанов ще създадат необходимото плътно мащабно звучене на общите сцени, в които се случват ключови моменти в сюжетното развитие. В синхрон, представящ бляскавата завършеност на един пищен спектакъл ще бъдат всички артисти и музиканти на третото представление на най-новата постановка на Бургаската опера в сряда, както и специалистите „зад кадър“ – служителите от техническите служби, сътворяващи истински впечатляваща сценична картина – с оригинални решения и умело вплетена и допълваща декора мултимедия.

Заслужени поздравления получи след първите спектакли на най-новата постановка на Бургаската опера – и от специалисти, и от публика, постановчикът – проф. д-р Александър Текелиев – за мащабния авторов поглед върху всеки елемент от цялостната картина на спектакъла, в който е съчетано най-доброто от традициите с индивидуален творчески режисьорски почерк. Сценографията на „Царицата на чардаша“, дело на всепризнатия майстор в сферата на художествения декор Иван Токаджиев, е смайваща – като майсторско съчетаване на класическите сценични решения с възможностите на мултимедийните ефекти. Костюмите на Яна Дворецка са напълно в синхрон с цялостната визия на сценичния блясък – и като цветови решения, и като стилистика, и като блестящо изработени детайли. Хореографията на Марина Змеева-Маркова напълно се припокрива с представата за бляскаво кабаретно представление – по всички канони на оперетата. Помощник-режисьор на постановката е Лина Пеева, корепетитор – Илиана Тодорова.

Представлението е истинско пиршество – бляскаво съчетание на музика, сценография, костюми, хореография, майсторско вдъхновено изпълнение и впечатляваща спойка между всички елементи. Не пропускайте грабващия сетивата, ума и чувствата спектакъл, съчетал най-доброто от традициите с най‐градивното от сферата на иновативното мислене и оригинален режисьорски подход! На сцената ще се лее отново великолепие от музика, настроение, шампанско и заразяващ смях с „Царицата на чардаша“ – на 2 декември от 19:00 часа на сцената на Държавна опера – Бургас.

