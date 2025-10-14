Близо 850 души празнуват на Петковден в Ямбол

На днешния ден Българската православна църква почита паметта на преподобната Параскева /Петка/, родена в Епиват, живяла през Х – ХІ век. Мощите ѝ пристигат в Търново, столицата на България през 30-те години на ХІІІ век, пренесени от цар Иван Асен ІІ.

Светицата е наречена Параскева Търновска и е почитана като закрилница на града, народа и държавата.

Понастоящем нейните мощи се съхраняват в град Яш, Румъния.

В българския обреден календар Света Петка е почитана като покровителка на жените и техните домашни дейности – предене, тъкане, кроене, шиене.

В Ямбол на този ден празнуват 846 души – 597 жени и 249 мъже.

Най-многобройни при дамите са празнуващите, които носят името Пенка – 512 представителки. След тях се нареждат Петра-32, Петрана-26, Петкана-13, Петка-7, Параскева-5, Парашкева-3.

При господата най-много именици се казват Петко – 206 души. Второто най-популярно име е Пенко – 33, а след това са Паруш – 6, Параскев – 4.

Честит празник на всички!

