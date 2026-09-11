Близо 70 медици се събраха на първата регионална научно-практическа конференция в Разград

Форумът е посветен на иновациите и предизвикателствата пред съвременната обща медицинска практика

Близо 70 лекари и медицински специалисти от различни части на страната участват в научно-практическа конференция на тема „Иновации и предизвикателства в съвременната обща медицинска практика“ в Разград. Форумът се провежда от 11 до 13 септември и е първото регионално събитие от този тип.

Конференцията се организира от Сдружението на общопрактикуващите лекари – Разград с подкрепата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Програмата включва лекционни панели, дискусии и тематични модули. Сред основните теми са развитието на груповите медицински практики, предизвикателствата пред съвременното здравеопазване и внедряването на модерни подходи в работата на лекарите.

Областният управител на Разград Айлин Башева отправи официално приветствие към организаторите и участниците и подчерта значението на подобни професионални форуми за развитието на здравеопазването в региона.

„Радвам се, че днес тук се събират професионалисти, обединени от стремежа към по-добро здравеопазване, нови идеи и по-качествена медицинска грижа. През тези дни ще имате възможност за обмен на знания, опит и добри практики. Нека тази конференция бъде още един повод да покажем, че Разград има активна и силна медицинска общност“, заяви Башева.

Тя увери, че инициативите, насочени към подобряване на медицинската практика и качеството на здравните услуги, ще продължат да получават институционална подкрепа.

Председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Разград д-р Селиме Карагьозова отбеляза, че това е първата регионална научно-практическа конференция на организацията.

„Заложихме на иновациите и предизвикателствата в общата медицинска практика – заложихме на бъдещето в нашите лекарски кабинети“, заяви д-р Карагьозова.

Тя благодари на партньорите и компаниите, подкрепили организирането на форума.

Конференцията има за цел да създаде възможност за обмен на професионален опит и добри практики между общопрактикуващите лекари и останалите медицински специалисти, както и да насърчи прилагането на съвременни решения в ежедневната медицинска практика.