Близо 40 километра речни корита и канали са почистени в община Бургас

Дейностите целят подобряване на проводимостта на водните течения и намаляване на риска от наводнения при проливни дъждове

Общо 39 250 метра речни корита, дерета и отводнителни канали в критични участъци на община Бургас вече са почистени със специализирана техника. В труднодостъпните райони дейностите се извършват ръчно, включително с участието на лица, лишени от свобода.

Основната цел е да се поддържа необходимата хидравлична проводимост на водните течения и да се ограничи рискът от наводнения и сериозни инциденти при интензивни валежи.

Сред вече почистените участъци са „Северно дере“ в кв. „Лозово“, части от реките Маринка и Отманлийска, Изгревското дере в района на „Пети километър“, както и отводнителният канал след хидросъоръжението на „СОМАТ“ към езеро Вая.

Работа е извършена и в кварталите „Долно Езерово“, „Черно море“ и „Рудник“, където са почистени речни корита, дерета и отводнителни канали.

Ръчно почистване е проведено и в редица населени места и квартали на общината, сред които Брястовец, Драганово, Изворище, Миролюбово, Банево, Сарафово, Ветрен, Българово, Равнец, Братово и Маринка, както и в района на Рибарското селище.

Почистването ще продължи по предварително изготвен график до края на ноември 2026 г., като усилията са насочени към участъците с най-висок риск при обилни валежи.