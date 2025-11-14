Близо 40 деца от Две могили се учиха на пътна безопасност

Инициативата бе организирана от заместник областния управител Георги Георгиев, а в нея се включиха редица институции

С игри и забавни беседи четвъртокласниците от Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Две могили се учиха на пътна безопасност. Инициативата е на Областната администрация в Русе и е по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който тази година се отбелязва тази неделя /16 ноември/. Организатор на събитието, чиято цел е засилване вниманието сред подрастващите върху пътната безопасност, бе заместник областният управител Георги Георгиев. „Пътната безопасност не е просто набор от правила, а знание и поведение, които ни помагат да пазим себе си и другите. Всеки от нас, независимо дали е пешеходец, велосипедист или водач на автомобил, има своя роля за това пътищата да бъдат по-сигурни“, коментира Георгиев. „Понякога пътят може да изглежда объркващ или шумен, но когато знаем правилата, всичко става много по-лесно и безопасно“, допълни още той и разговаря с децата, като им припомни основните правила за движение. В инициативата участваха и полицаи от Районното управление, както и лично техният началник главен инспектор Петър Ванев. В рамките на инициативата се проведе и интерактивен урок с децата, като един от участниците в Детското полицейско управление влезе в ролята на „полицай“, а останалите деца отговаряха на въпроси за рисковете на пътя. Обсъждани бяха теми относно правилното пресичане, безопасното управление на велосипед – използване на каска и светлоотразителна жилетка, движение с тротинетки и използване на обезопасителните колани. От Областната администрация раздадоха на децата специални книжки за оцветяване и настолни игри, свързани с пътната безопасност, както и лакомства.

Сред гостите на събитието, което се реализира със съдействието на Областната дирекция на МВР, Регионалното управление на образованието и Община Две могили, бяха още кметът Мариета Петрова и председателят на Общинския съвет Юсеин Юсеинов. „Децата трябва да са подготвени как да се пазят и да пазят другите участници в движението, как да действат в рискова ситуация и да спазват правилата за пътна безопасност. От най-ранна детска възраст, ако се подходи по този начин,се възпитава една култура на безопасно поведение на пътя, което впоследствие ще им послужи и като подрастващи и като възрастни“, заяви главен инспектор Петър Ванев. „Днешната тема беше много актуална, особено в частта си за пътния травматизъм и пътната безопасност. Считам, че трябва от много ранна детска възраст да започне възпитанието на нашите деца, да ги учим да спазват правилата, да ги учим на тази велика ценност – човешкия живот и да сме много отговорни участници в движението по пътища, независимо в каква роля сме. Нека пазим себе си и останалите участници, от нас зависи – всичко е в нашите ръце“, сподели кметът Мариета Петрова. Председателят на Общинския съвет апелира да научим децата да могат да се пазят сами себе си и да пазят шофьорите, когато са на пътя. „Всичко трябва да е взаимно, съвестно трябва да се мисли в това отношение. Много е важно да се внимава с тротинетките“, допълни още той. След образователната част участниците се преместиха на двора, където има възможност да говорят с униформените, да разгледат полицейската техника и да си направени снимки с полицейските автомобили.

