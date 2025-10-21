Близо 30 доброволци се включиха в почистването на нерегламентираните сметища над пистата на град Бухово

На 18 октомври участниците в проекта „Чиста земя – жив гороцвет“, който е част от инициативата „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община, събраха над три контейнера с отпадъци, а багер помогна за извозването на обемните предмети – санитарно обзавеждане, строителни материали и кресла.

Сметището, образувало се с години около бункерите, беше напълно почистено и изравнено. Лошото време не успя да изплаши младежите и след почистването те се запознаха с природните забележителности на района. Доброволците подариха на природата това, което тя дава – чистота. Те си тръгнаха с поуката, че почистването е много по-трудно от замърсяването и с надеждата, че трудът им ще бъде оценен и пазен от всички граждани, които преминават през района.

