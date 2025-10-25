Близо 20 участници и пълна зала на първия фест за деца и младежи със специални образователни потребности

Той се организира от Сдружението „Спаси Стара Загора“ с помощта на Община Стара Загора, гости днес са зам.-кметът Павлина Делчева и секретарят Николай Диков

Препълнена зала с ентусиазирана публика събра първото издание на Фестивала за деца и младежи със специални образователни потребности, който се провежда днес следобед в Културен център „Стара Загора“. „Силно вярваме, че днешният ден ще остане незабравим – нека го направим такъв заедно, благодарим ви, че сте с нас!“, призоваха водещите Елена Георгиева и Силвия Дойчинова.

Специални гости на събитието, което цели да насърчи изявата на талантите на деца и младежи със специални образователни потребности, днес са Павлина Делчева, зам.-кмет на Община Стара Загора с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ и секретарят на администрацията Николай Диков.

Г-жа Делчева е участник и в журито, в което влизат още: Дина Вълкова, председател на Сдружение „Спаси Стара Загора“, Ива Профирова, преподавател по флейта в НУСМИ „Христина Морфова“, Галя Александрова, актриса в ДТ „Гео Милев“ и акад. Васил Герлимов, председател на НЧ „Св. Климент Охридски“.

Първата сценична изява, с която пожелаха да окуражат и подкрепят участниците, беше на Виктор Янев, Симона Радева и Владимир Тодоров от ОУ „Кольо Ганчев“, които издекламираха стихотворението „Искам да те нарисувам“. Специален гост беше и трупата от ОУ „Кольо Ганчев“, която изучава българския фолклор и народните хора като допълнителна извънкласна дейност в училището с ръководител Симеон Стефанов. От първия ред своите възпитаници аплодира директорът на училището Галина Петкова.

Фестивалната програма откриха децата от Вокална група „Весели ноти“ при Девето ОУ „Веселин Ханчев“ в Стара Загора с ръководител Виктория Колева.

В днешната програма своите талант и умения ще демонстрират близо 20 участници. Всеки от тях ще може да се представи с до две изпълнения с обща продължителност до 6 минути. Оценката им е ангажимент на журито, а в края на деня публиката ще може да посочи своя фаворит като гласува по предварително раздадения списък.

Във фоайето на Културния център „Стара Загора“ е разположен благотворителен базар на предмети, подарени от жените членове на Сдружение „Спаси Стара Загора“, както и две кутии за парични дарения. „Всичко, което ще съберем, е предназначено за децата участници във фестивала, за да обезпечат финансово свои бъдещи изяви“, обясни Иванка Иванова.

Организатор на първата фестивална изява на деца и младежи със специални образователни потребности е Сдружение „Спаси Стара Загора“. Тя се осъществява с любезното съдействие на Община Стара Загора и домакините от Културен център „Стара Загора“.

Facebook

Twitter



Shares