Близо 20 събития са включени в програмата на Младежкия фестивал „Деца на джаза“ в Шумен

Близо 20 събития са включени в програмата на Младежкия фестивал „Деца на джаза“, който се провежда при свободен вход от 24 до 27 септември в Общински младежки дом – Шумен. Това посочиха организаторите на събитието – директорът на Общинския младежки дом в Шумен Дияна Христова и програмният директор на Jazz FM Светослав Николов – на брифинг в Община Шумен. В брифинтга участва и заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева.

Дияна Христова отбеляза, че програмата включва два обучителни модула, концерти и съпътстващи събития. Всяка година фестивалът се организира заедно с друг вид изкуство, като тази година това е киното. За единодействието на музиката с киното ще говори роденият в Шумен режисьор Анри Кулев, допълни още тя.

Даниела Савчева припомни, че в досегашните две издания на фестивала фокусът през 2023 г. е бил пианото, през 2024 г. – вокали, като тази година ще са перкусиите.

В рамкита на фестивала, от 24 септември, в Шумен пристигат наследниците на основоположника на съвременната българска перкусионна школа проф. д-р Добри Палиев – деца, внуци и правнуци, както и ученици. Те ще предадат неговия завет на млади последователи – ученици от Шумен, София и други градове от страната – в поредица от лекции, демонстрации, упражнения и концерти, отбелязаха организаторите на фестивала.

Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM, припомни, че именно в Шумен Добри Палиев като ученик започва да свири на барабани. Наследник на предприемчивия род Милде, той е в града по време на Втората световна война и става съосновател на формацията „Джазът на амбициозните“. В активна преподавателска дейност след това, автор на основните учебни помагала по ударни инструменти създава съвременната българска перкусионна школа. Той предава своята любов към музиката на дъщерите си Мария и Искра Палиеви, които свирят в създадения от него ансамбъл „Полиритмия“. Те на свой ред въвеждат в изкуството своите наследници. Двете дъщери и тримата живеещи в България внуци на проф. д-р Добри Палиев – Диляна Шопова, Владимир Шопов и Пламен Тодоров – ще пристигнат в Шумен за водене на обучения и участие в концертната програма. Градът ще посрещне и четири правнучки на музиканта от общо шестимата му най-млади наследници – Мила, Мирела, Вивиан и Елина, която е само на няколко месеца.

Други ученици на проф. д-р Добри Палиев ще покажат наученото от него на учебни занимания и концерти. Основен преподавател на фестивала тази година e Христо Йоцов – професор в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той ще се представи със своя проект Yo-Yo Band, а неговия Концерт за барабани ще изпълни Симфониета Шумен под диригентството на Славил Димитров със солист Калоян Методиев от Оркестъра за народна музика на БНР. Стоян Янкулов – Стунджи ще изнесе лекция, ще проведе демонстрация и работилница и ще участва в концерт. В обучението с Мария и Искра Палиеви ще работят Снежина Богданова и Радосвет Кукудов.

Малко известен е фактът, че Любомир Денев и Васил Спасов също са започнали заниманията си с музика като перкусионисти при проф. Добри Палиев. На фестивала ще ги чуем като композитори и пианисти. В програмата са и произведения на Румен Бояджиев – баща и син. Още за основателя на съвременната ни перкусионна школа ще научим от документи от семейната колекция, както и от Държавен архив – Шумен, като презентация ще направи началникът на архива д-р Антония Панева. Ще бъдат прожектирани видео разкази на ученици на проф. д-р Добри Палиев, посочиха още на брифинга.

Традицията фестивалът да представя родени в Шумен или свързани с града музиканти, работещи в страната, тази година ще продължи с концертите на La Migra с барабаниста Валери Ценков на джаз парти и на дуото на Александър Вичев с Аглея Канева, което ще свири пред Младежкия дом. Техен ръководител е друг ученик на проф. д-р Палиев – Пенчо Пенчев.

Организаторите отбелязаха, че за втора година се провеждат концерти на открито, като другият ще бъде на Art Libitum Ensemble с участието на барабаниста Борис Гюров, а на таланта на обучаващите се на фестивала ще се удивим на хепънинг. В заключителния галаконцерт ще ги чуем в изпълнението на произведения на проф. д-р Добри Палиев, проф. Христо Йоцов, Стоян Янкулов и Румен Бояджиев – син. Това събитие ще има образователен характер и ще ни покаже отблизо пленителния свят на перкусиите.

Анри Кулев е Любомир Денев ще разкажат за работата си с оперната прима Христина Ангелакова, чиито детски и младежки години преминават в Шумен. Влизайки в Младежкия дом, ще можем да разгледаме творби на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Сава Доброплодни“ от работилницата „Рисуваме джаз“. Ученици от това училище с профил изкуства, както и от СУ „Панайот Волов“, ще имат специално участие във фестивала, допълни Дияна Христова.

„Деца на джаза“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и други. Организатори са Общинският младежки дом – Шумен и Jazz FM.

ПРОГРАМА

24 – 27.09.2025 г.

ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ

Основен преподавател: проф. ХРИСТО ЙОЦОВ от НМА „Проф. Панчо Владигеров“

СРЯДА, 24 СЕПТЕМВРИ, Танцувална зала

16:30 ч. – Опознавателна среща на младите таланти и преподавателите

17:00 ч. – Работилница на режисьора Анри Кулев „Кино и музика в единодействие“

ЧЕТВЪРТЪК, 25 СЕПТЕМВРИ, Танцувална зала

10:00 ч. – 11:00 ч. – Лекция за ударните инструменти, демонстрация на техники, упражнения със Стоян Янкулов – Стунджи.

11:00 ч. – 12:00 ч. – Лекция за ударните инструменти, демонстрация на техники, упражнения с проф. Христо Йоцов.

14:00 ч. – 17:00 ч. – Практически занимания с проф. Христо Йоцов, Мария Палиева, Искра Палиева, Снежина Богданова и Радосвет Кукудов.

ПЕТЪК, 26 СЕПТЕМВРИ, Танцувална зала

10:00 ч. – 12:00 ч. – Лекция за ударните инструменти, демонстрация на техники, упражнения с Мария Палиева, Искра Палиева, Снежина Богданова, Радосвет Кукудов.

14:00 ч. – 17:00 ч. – Подготовка на галаконцерта с проф. Христо Йоцов, Мария Палиева, Искра Палиева, Снежина Богданова, Радосвет Кукудов.

КОНЦЕРТИ И СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

Автор и водещ: Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM

СРЯДА, 24 СЕПТЕМВРИ

18:00 ч. – 18:45 ч. – Ранен концерт на дуо Аглея Канева – Александър Вичев (наследник на шуменски род) от НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив. Пред Младежкия дом

18:50 ч. – 19:00 ч. – Откриване изложба с джаз картини на студенти от Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Сава Доброплодни“.Фоайе на Младежкия дом

19:00 ч. – 21:00 ч. – Официално откриване и изпълнения на учениците на проф. д-р Добри Палиев: Любомир Денев (пиано) и Стоян Янкулов – Стунджи (барабани) с Джанер Каптан (контрабас); Васил Спасов (пиано, наследник на шуменски род) и проф. Христо Йоцов (барабани) с Михаил Иванов (контрабас). Спомени разказват негови възпитаници. Дигитална изложба с материали от личната колекция и от Държавен архив – Шумен. Спомен за Христина Ангелакова с музиката на Любомир Денев и филма на Анри Кулев „Бащата на яйцето“, със специалното участие на Аглея Канева. Представяне на географа от Шумен Васил Маринов – дядо на Васил Спасов. Концертна зала

ЧЕТВЪРТЪК, 25 СЕПТЕМВРИ

12:40 ч. – 13:20 ч. – „Джаз на четвъртия етаж“ в СУ „Сава Доброплодни“ с пианистите Любомир Денев и Васил Спасов.

18:00 ч. – 18:45 ч. – Ранен концерт на Art Libitum Ensemble – София. Пред Младежкия дом

19:00 ч. – 20:00 ч. – Концерт на Симфониета Шумен с произведения на ученици на проф. д-р Добри Палиев. В програмата: Румен Бояджиев – син – „Три миниатюри“ в изпълнението на Будин Карастоянов, Кубрат Атанасов и Петър Богданов (ученици от НМУ „Любомир Пипков“ с преподавател по камерни ансамбли Никола Петров); проф. Христо Йоцов – Концерт за барабани и оркестър, солист: Калоян Методиев (член на Оркестъра за народна музика на БНР), 3. Румен Бояджиев – баща – „Не така“ в аранжимент за струнни, пиано и вокал на Румен Бояджиев – син, със специалното участие на Йоана Янева от Вокално студио „Соло“ с педагог Жарина Танева към Общински младежки дом – Шумен, ученичка в СУ „Сава Доброплодни“, на пианото: Страцимир Павлов. Диригент – Славил Димитров. Концертна зала

20:00 ч. – 21:30 ч. – Джаз парти с La Migra: Валери Ценков (барабани, наследник на шуменски род, с разказ за дейността на фамилията му в подкрепа на джаза в Шумен), Нейко Бодуров (тромпет), Страцимир Павлов (пиано), Джанер Каптан (контрабас). Танцувална зала

ПЕТЪК, 26 СЕПТЕМВРИ

18:00 ч. – 18:45 ч. – Ранен концерт – пърформанс на участващите млади таланти. Пред Младежкия дом

19:00 ч. – 21:00 ч. – Проекта Yo-Yo Band на проф. Христо Йоцов (ударни) с Михаил Йосифов (тромпет) – преподаватели в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, и с участието още на Арнау Гарофе (саксофон), Стив Хамилтън (пиано), Борис Таслев (контрабас). Концертна зала

СЪБОТА, 27 СЕПТЕМВРИ

11:00 ч. – 12:30 ч. – Образователен галаконцерт „Деца на джаза“ с обучавалите се на фестивала и със специалното участие на семейството на проф. д-р Добри Палиев и преподаватели. В програмата: „Картини от България“, „Дяволски танц“ и „Торбалан“ от проф. д-р Добри Палиев, „Магията на ритъма“ от проф. Христо Йоцов, „Шарена сол“ от Стоян Янкулов – Стунджи, „Три миниатюри“ от Румен Бояджиев – син. Финал с участието на публиката. Концертна зала

Вход свободен!



Организаторите посочват, че при лошо време концертите на открито ще се проведат във фоайето на Младежкия дом.

