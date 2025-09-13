Близо 1500 ученици ще влязат за първи път в класните стаи в Русенско

Драгомир Драганов и д-р Росица Георгиева ще бият първия звънец

в две училища и една детска градина

1485 ще бъдат първокласниците в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов след среща с началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева в навечерието на 15 септември. Спрямо предходната година броят на учениците в 1 клас в региона бележи спад от 32 деца, което е с около паралелка и половина по-малко. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг на общо 64 учебни заведения, е 18 268 по данни на РУО. Предвижда се областният управител Драгомир Драганов и началникът на РУО д-р Росица Георгиева да открият новата учебна година в две русенски училища и една детска градина. В понеделник 09.00 часа двамата ще бият първия учебен звънец в Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, а час по-късно ще присъстват на официална церемония по случай 15 септември в ОУ „Алеко Константинов“. От 11.00 часа Драгомир Драганов и д-р Росица Георгиева ще бъдат в детска градина „Слънце“.

„Живеем във време, когато знанието се обновява всеки ден, когато технологиите променят начина, по който работим, общуваме и мислим. В този свят училището трябва да бъде не само източник на знания, а и опора и ориентир. Училището трябва да бъде и онова място, което възпитава морал, отговорност и уважение, редом със знанията. В свят, в който информацията е навсякъде, училището ни учи как да различаваме истината от заблудата, смисленото от повърхностното“, се казва в написан поздравителен адрес от областния управител Драгомир Драганов до всички учебни заведения в Русенско. Той изказва и благодарност на учителите за ежедневните професионализъм и разбиране, с които възпитават и образоват децата. Такъв адрес бе изпратен и от началника на РУО.„Образованието е основата, върху която изграждаме своето бъдеще и пътят към успеха. Училището е неговият храм. Мястото, където всеки ученик прави първите си стъпки към своето бъдеще, открива нови светове и учи важни житейски уроци. То е източник на знание, но и средище за изграждане на приятелства, ценности и мечти“, пише в приветствието към колегите си д-р Георгиева.

Първокласниците в град Русе ще бъдат 1110.

