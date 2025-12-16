Близо 150 състезатели се включиха в Международния турнир по борба „Освобождение“

Близо 150 състезатели взеха участие в Международния турнир по класическа борба „Освобождение“, провел се през почивните дни в Плевен.

В надпреварата се включиха представители на САЩ, Швеция, Румъния, Германия, Киргизстан и Украйна, България бе представена от 21 отбора. Домакин на турнира бе Спортен клуб по борба „Плевен“, който участва с 60 състезатели.

Официалното откриване на спортната надпревара се състоя в залата по борба в Плевен в присъствието на редица официални гости. Сред тях бяха олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и Едмон Назарян. Те получиха почетни медали от Спортен клуб по борба „Плевен“. С плакети бяха удостоени и спомоществователите на турнира – Гриша Ганчев, Янош Донев и Христо Христов.

От името на Община Плевен успех на всички състезатели пожела заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова. „Нека най-подготвените победят“, обърна се тя към участниците. Поздрав отправи и председателят на Управителния съвет на Спортен клуб по борба „Плевен“ Цоло Божилски.

Състезателите мериха сили в 22 категории, разпределени в пет възрастови групи: деца – I група (10–11 години), II група (12–14 години), момчета до 15 години, кадети до 17 години и юноши от 18 до 20 години. В индивидуалните надпревари победителите бяха отличени с купи и медали за класиралите се до трето място, като бронзовите отличия са по два във всяка категория.

В отборното класиране първо място заеха представителите на Плевен, втори се наредиха състезателите от Стара Загора, а трети – от Хасково. Бе връчена и купа за най-добре представил се чуждестранен отбор, като отличието заслужи тимът на Румъния.

Международният турнир по класическа борба „Освобождение“ е традиционен и е посветен на годишнината от Плевенската епопея. Проявата се организира от Спортен клуб по борба „Плевен“ с подкрепата на Община Плевен и е част от Спортния календар на Общината и на Българската федерация по борба.

Facebook

Twitter



Shares